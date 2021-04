Ser asexual: no sentir atracción sexual, pero sí deseo

Nuestro personaje más representativo para hablar de la asexualidad es Sheldon Cooper de la serie The Big Band Theory, ya que tenía una falta de atracción sexual y deseo, aunque después tuvo una relación con Amy Farrah, su relación era asexuada, ya que el sexo no era lo primordial.

Pero, ¿qué es ser asexual?

Una persona asexual es la que experimenta poca o ninguna atracción sexual o que experimenta atracción, pero no siente la necesidad de expresarla sexualmente. Muchas personas que son asexuales se identifican con una orientación sexual específica, explica la organización It Gets Better.

Sin embargo, hay personas que pueden experimentar atracción sexual bajo ciertas circunstancias, pero sienten que sus experiencias se alinean más con la asexualidad que con otras orientaciones. Las personas que se ajustan a ese paraguas se llaman "ases" para abreviar, y pueden identificarse como asexuales, gris-asexuales o semisexuales. Pueden experimentar deseo sexual, pero no expresarlo con el sexo sino hacia otras cosas, como lo intelectual o artístico. Se calcula que el 1% de la población es asexual, de acuerdo con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos.

Tipos de atracción

Las personas asexuales pueden tener otro tipos de atracción, también puede ser sexual, lo importante es que es un una perosna en específico.

El tipo de atracción que pueden sentir es

-Estética: Deseo de apreciar la apariencia de alguien específico, como si fuera obra de arte.

-Platónica: Deseo de entablar una amistad con alguien en específico.

-Sensual: Deseo de tener contacto físico no sexual con alguien en específico.

-Romántica: Deseo de tener una relación romántica con alguien es específico.

-Sexual: Deseo de tener relaciones sexuales con una persona en específico, puede ser por periodos.

En algunos casos los asexuales prefieren tener una relación romántica con alguien más, puede desear una relación profunda o mantener sólo un amor platónico.

Algunos han atribuido la asexualidad a la terapia hormonal, ay que muchas personas asexuales son transgénero o no binarias. Sin embargo, Langevin, director de la organización asexual director ejecutivo de Ace Week, dice que eso puede influir en el deseo pero no es determinante.