Señales de que la relación con tu cuerpo está mejorando

¿Alguna vez te has criticado a ti misma frente al espejo por no ser delgada? ¿Has sentido inseguridad porque tu piel no es "perfecta"? Muchas mujeres viven en una constante de inseguridad y crítica hacia su propio aspecto. Dentro de la sociedad patriarcal aprendemos a odiar nuestro propio cuerpo si no se asemeja al modelo de belleza impuesto por la sociedad.

Romper con los estereotipos de belleza para amarnos tal y como somos también es una forma de amor propio, de la cual cada día son más conscientes las mujeres alrededor del mundo.

Si estás en el proceso de reencontrarte contigo misma y aprender a amarte, seguro sabes que no es un proceso sencillo y que cada logro es digno de festejarse. A través de su página de Instagram la psicóloga Ana Lozano, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, brinda 5 claves para identificar que la relación con tu cuerpo está mejorando:

1. Te enfocas en que la ropa se sienta cómoda y te quede bien, más que en el tamaño de esta

Cuando comienzas a amarte a ti misma y reconciliarte con tu cuerpo te vistes con esa ropa que a ti te hace sentir bien, que te hace sentir cómoda sin importar cuál sea la talla. Eres mucho más que la talla de tus jeans, recuerdalo.

2. Puedes disfrutar de la comida y sentirte satisfecha

Muchas mujeres se enfocan en reconciliarse con la comida, recuerda que no debes sentir culpa por comer y que ser delgada no siempre es sinónimo de salud.

3. No estás contando todo el día calorías

¿Cuánto tiempo y esfuerzo te lleva diariamente contar las calorías en lo que consumes? Cuando la relación con tu cuerpo mejora te das cuenta de que hay cosas mucho más importantes y te das cuenta de que amar tu cuerpo no es contar calorías o kilos.

4. Disfrutas ir a la playa o a lugares donde te sientas más expuesta

Para muchas mujeres ir a la playa o lugares donde deban usar menos ropa es una tortura, cuando la relación con tu cuerpo va mejorando, te sientes más segura de mostrar tu cuerpo, incluso en bikini.

5. Haces ejercicio no para cambiar tu tamaño y tu forma, sino porque lo disfrutas y quieres hacerlo

La actividad física es importante para todas y todos, cuando empiezas a reconciliarte con tu cuerpo haces ejercicio por salud y bienestar, no por cambiar tu aspecto físico.