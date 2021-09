Señales de que estás en una relación de amistad tóxica

Cuando hablamos de relaciones tóxicas generalmente pensamos en relaciones de noviazgo heteronormadas y violentas, esto no es algo fortuito, los índices de violencia en el noviazgo son alarmantes en nuestro país, según la Encuesta Nacional Sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIM), 76% de las adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica.

Pero la violencia no sólo se da dentro de las relaciones de pareja. A veces podemos estar en una relación dañina con algún familiar o con algún amigo, pero es difícil de identificar porque no se habla lo suficiente al respecto.

Seguramente te has alejado de algún amigo o amiga porque te trató mal, porque ya no pensaban igual, o simplemente porque ya no te sentías cómoda o cómodo con su compañía, es normal, algunas personas entran en nuestra vida y se van tarde o temprano. Lo que realmente importa es el tiempo que pasamos con ellas y lo que podemos aprender de esas amistades, pero sobre todo, importa que sean relaciones amistosas basadas en el respeto y cariño mutuo.

LEE: ¿Cómo decirle "adiós" a una amiga?

¿Alguna vez has sentido que tienes una relación de amistad tóxica con alguien más? Estar en una relación amistosa dañina o violenta es más común de lo que se piensan, por eso, asquí te contamos sobre algunas señales de que tu amistad es dañina:

1. Recurre a la manipulación para obligarte a hacer cosas

Nadie puede obligarte a hacer cosas que no quieras, incluso si se trata de personas que dicen ser tus amigos o amigas. Recuerda que una amistad de verdad es aquella a la que puedes tener la confianza de comunicarle cuando no te sientes cómoda o cuando no deseas hacer algo. Si una amistad recurre a la manipulación o la presión social para obligarte a hacer algo que no quieres es probable que estés en una relación amistosa tóxica.

LEE: El amor compañero, una alternativa al amor romántico

2. No respeta tu individualidad

Mucho ojo con esas amistades tóxicas que no respetan tu individualidad, que quieren que estés todo el tiempo con ellas o ellos. Este tipo de amistades incluso se molestan si haces algo por tu cuenta sin invitarlos o se ponen celosos cuando pasas tiempo con otras amistades.

Además, es probable que dentro de una amistad tóxica la otra persona no respete tus límites personales, ¡cuidado!

LEE: Cómo emprender un negocio con tus amigas

3. Comparte detalles de tu vida sin tu consentimiento

Es normal que cuando tenemos una relación amistosa con alguien nos sentimos con la confianza de contar ciertos detalles de nuestra vida, incluso algunos secretos. Si esta persona habla sobre esos detalles de tu vida personal con otros sin tu consentimiento, puede ser una señal de que estás en una relación de amistad tóxica.

4. Se comporta grosero y no acepta sus errores

Cuidado con tener una amistad en la que eres constantemente agredida, si la otra persona se porta grosera a la mínima provocación, o bien, si toma actitudes violentas contra ti de forma frecuente.

5. No te dan muchas ganas de verle

Una de las señales más claras es que no te dan ganas de verle, a pesar de que sea tu amiga o amigo. Esto puede significar que no te sientes cómoda con esa otra persona y que en realidad, su amistad no te hace pasar buenos ratos.

Ahora que sabes sobre estas señales, ¿sientes que estás en una relación amistosa tóxica? ¿alguna vez estuviste en una?

Con información de: Soy Carmín.

INUD