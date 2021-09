Seis límites sanos para establecer en tu relación de pareja

Las relaciones amorosas pueden llegar a ser tan lindas como complejas, en algunas ocasiones perdemos nuestra individualidad o esencia por estar en una relación, cuestión que crea codependencia y muchos otros problemas.

Aunque el amor romántico nos ha enseñado una forma preestablecida de relacionarnos con nuestras parejas, lo cierto es que hablar y comunicar nuestros propios límites también es una forma de demostrar cariño y respeto. Es momento de quitar la etiqueta negativa que tienen los límites, porque en realidad, son los límites los que nos permiten amar con responsabilidad y libertad.

Muchas veces sucede que deseamos tener una relación de pareja más sana y respetuosa, pero no sabemos por dónde iniciar. En esta nota te hablamos sobre siete límites básicos que pueden ayudarte a construir una relación más sana con tu persona amada:

1. Respetar la privacidad de la otra persona

Sabemos que la vida de pareja puede ser miel sobre hojuelas especialmente en los primeros meses, pero al querer pasar tanto tiempo con una persona podríamos estar invadiendo su privacidad y olvidándonos de nuestra propia privacidad. Eso incluye aquellas cosas muy personales que no siempre deseamos compartir con la pareja, cuestión completamente normal.

Procura siempre respetar la privacidad de tu pareja y exigir que esa persona también respete tu privacidad, así que nada de pedirle la contraseña de sus redes sociales, nada de esculcar entre sus pertenencias y nada de espiarla o espiarlo.

2. Respetar el tiempo a solas

Para todas y todos es importante tener tiempo a solas, estando con nosotros mismos sin nuestra pareja. También es importante que tu y tu pareja puedan tener planes separados y no haya la necesidad de estar siempre juntos o ir juntos a todas partes, eso podría crear codependencia.

3. Respetar las decisiones de la otra persona

El respeto es fundamental para cualquier tipo de relación, aunque es importante apoyar a las personas que amamos, también debemos respetar las decisiones que esas personas tomen. Hay cosas en la vida de cada quien que sólo podemos decidir de forma individual, y por eso, dejar en claro cuáles son los límites al respecto es fundamental.

4. Los límites en la vida digital

Hoy más que nunca las interacciones digitales se han convertido en una parte importante de nuestras vidas y por eso es primordial establecer límites. Así como en la vida real, cada persona tiene su propia vida digital y no deberíamos preocuparnos por eso. Evita vigilar digitalmente a tu pareja, no la acoses y también, no subas a redes sociales todo lo que hacen en pareja. Asimismo, pide que la otra persona se comporte con reciprocidad y respeto.

5. Los límites en la cama

Dentro de nuestra vida sexual también deben establecerse límites, es importante tener la confianza de expresar qué es lo que queremos y lo que no queremos en la cama. Aunque muchas veces los deseos y fantasías de cada uno no sean compatibles, lo importante es respetar los límites de cada persona y adaptarse a disfrutar aquello que desean experimentar juntos.

6. No tolerar los malos tratos

Un límite importantísimo es no tolerar los malos tratos ni la violencia dentro de las relaciones. Si te encuentras en una situación de violencia no olvides hablarlo con tus personas de confianza y buscar salir de cualquier relación que te haga daño.

Con información de : Soy Carmín.

INUD