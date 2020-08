Segob exige rendición de cuentas y transparencia a refugios

La secretaría de Gobernación, durante su informe mensual de avances en la estrategia para el combate a la violencia contra las mujeres, pidió a los refugios transparencia y rendición de cuentas pues, su titular Olga Sánchez Cordero, subrayó "yo misma luche para que no se les quitarán los recursos, pero esta es una calle de doble sentido, la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos públicos que se les dan a los refugios tiene que ser así".



Sin abundar mayores detalles de cuántos ni casos concretos de refugios que se encuentren en tal situación, la funcionaria federal señaló "me dicen que en muchas ocasiones que estos refugios están en lugares no conocidos, para que el agresor no localice a la mujer y que por esa razón no se puede decir dónde está. Pero hay que ser más transparentes, la transparencia y rendición de cuentas debe de ser fundamental porque los recursos qué se les han dado también tienen que ser transparentados".

"Ellas reportan un número de mujeres atendidas, pero ¿cómo hay manera de verificar si efectivamente o no, han sido atendidas? Si su reclamo es por más apoyo y recursos, también les digo: también su rendición de cuentas y su transparencia en lo que hasta ahora se les han estado transfiriendo".

Lee: Refugios adaptados para personas con discapacidad

Recursos entregados

Fabiola Alanís, titular de Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres), informó que ya fueron entregados recursos orientados a las alertas de violencia de género y centros de justicia para las mujeres. "Nunca nadie propuso que hubiera un recorte o una disminución... El subsecretario Encinas me ha instruido para agilizar la transferencia de estos recursos", dijo. Y enlistó que ya se entregaron 112 millones de pesos para apoyar el mecanismo de alerta de género en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

"También ya están prácticamente transferidos 122 mdp destinados a los centros de justicia para las mujeres", dijo; y adelantó que 25 fueron para construir un centro de justicia en Tamaulipas, 18 más para otro en Cuauhtémoc, Chihuahua; más otros 22 para uno en SLP.

Durante su presentación Alanís también presentó un cambio en la estrategia de violencia contra las mujeres y resumió que se trata de un grupo de trabajo intersecretarial que aglutina a varias instituciones como el Inmujeres así como las secretarias del Bienestar, Seguridad Pública, Salud, el Conavim y Secretariado Ejecutivo, entre otros. Un punto clave, precisó, es reforzar la comunicación con el 911 así como los C4 y C5 en los estados y el secretariado ejecutivo. "Esto nos va a permitir una radiografía nacional del tema y las fortalezas institucionales en cada entidad para dar respuesta".

Tiendas Diconsa a mujeres víctimas de violencia

Con el fin de contrarrestar la vulnerabilidad económica de las mujeres víctimas de violencia, también se presentó un proyecto con el que éstas podrán ser autosustentables en zonas rurales mediante tiendas de abasto Diconsa. Ignacio Ovalle, titular de Segalmex, consideró que esta es "una veta en el futuro para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y violencia para darles independencia económica".

Expuso que Diconsa está obligada a abrir tiendas y lecherías, tanto en medio rural como urbano; y que además hay que dotarles de mercancía. Por lo que aquellas mujeres consideradas en condición de violencia podrán acceder a este nuevo plan donde el programas "Tandas para el Bienestar" les facilitará seis mil pesos de crédito a la palabra para adaptar un área de su casa como tienda; mientras que Diconsa le proveerá de los productos a vender.

Ovalle señaló que de abril a la fecha, el proyecto arrancó con cuatro mujeres en Tabasco y confío en que a fin de año, el número haya crecido a 500.