Secuelas del acoso en el mundo digital similares a las del mundo real: expertos

Lo virtual es real, la virtualidad es un espacio más donde se ejerce las violencias, comparte Marcela Hernández, integrante del Frente Nacional para la Sororidad e impulsora de la Ley Olimpia, ante las dos denuncias de mujeres que fueron víctimas de agresiones sexuales en el mundo virtual.

Nina Jane Patel denunció una agresión sexual en el mundo virtual. No ha sido la única, Parmy Olson, columnista de tecnología de Bloomberg, ex reportera del Wall Street Journal y Forbes relató su experiencia también. Las agraviadas expresaron que la experiencia es como si ocurriera en el mundo real.

Al respecto, una de las víctimas de agresión sexual en el mundo virtual dijo tener delirios de persecución. "La agresión ocurrió, no tocaron su cuerpo físico pero sí la tocara a ella y sí la violentaron. Quienes que interactúan en lo virtual son personas que llevan sus valores, vicios y violencias a esos espacios. Los programas son diseñados por personas, en su mayoría hombres", dijo en en entrevista con La Cadera de Eva, Marcela Hernández.

Nina Jane Patel denunció una agresión sexual en Horizon Worlds, un videojuego en la realidad virtual, lo publicó en post en Medium contando el ataque que había vivido en la plataforma. "60 segundos después de entrar, me acosaron verbal y sexualmente. Tres o cuatro avatares masculinos, con voces de hombre, violaron en grupo a mi avatar y sacaron fotos. Mientras intentaba escaparme me gritaban ´¡No finjas que no te ha encantado´, ´ve a masturbarte con la foto".

Parmy Olson, columnista de tecnología de Bloomberg, ex reportera del Wall Street Journal y Forbes relató su experiencia también. "Un grupo de avatares hombres me rodearon en un círculo guardando silencio. Fue muy extraño y me hicieron sentir como un espécimen".

"LO QUE PASA EN EL MUNDO VIRTUAL ES REAL"

El debate sobre las agresiones sexuales en el mundo virtual caen en la pregunta si es real y cómo impactan en la salud y las emociones. Al respecto, Eleonora Esposito, Investigadora del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra y Experta Nacional Destacada en el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), ha dicho que el impacto en las afectadas es enorme.

"Los investigadores coinciden en que la violencia cibernética puede tener muchos efectos negativos sobre el bienestar físico y emocional, el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar o

laboral. Puede conducir a la depresión, la vergüenza, el estrés, el aislamiento, la culpa y el daño infligido", dijo .

Nina Jane Patel ha señalado que las agresiones en el mundo virtual se puede vivir como si hubieran pasado en el mundo físico por tres aspectos:

1, La entrada en el entorno, la tecnología que permite una presencia activa y el concepto de encarnación.

2, Este último hace que "el cuerpo virtual (avatar) sea el cuerpo físico.

3, La encarnación se puede expandir aún más reconsiderando los componentes de una experiencia que siente sensaciones similares hacia un cuerpo virtual dentro de un entorno virtual como hacia el cuerpo biológico (y viceversa)".

Las agresiones online son un precedente del acoso físico, porque en este mundo puede iniciar el acoso y sigue en el mundo físico. El peligro corre porque el agresor puede compartir información personal de las niñas, lo que se conoce como doxing.

Al respecto, Marcela Hernández apuesta por una educación digital desde una perspectiva feminista y reflexionar sobre qué implica poner en manos de una niña un dispositivo. "La ley Olimpia busca concientizar sobre lo real de la virtualidad", apuntó la especialista.