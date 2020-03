Secretarias de la 4T reconocen enojo ante la violencia de género

"Tienen razón cuando las mujeres gritan su furia para que escuchemos bien y con claridad que se nos ha acabado el tiempo. Y no se vale que digamos que llegamos hace poco más de un año. Tenemos que mostrar que somos el cambio. Que no es lo mismo. Que no gobierna la indiferencia, ni la omisión y mucho menos la indolencia", dice Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.