¿Se puede romper el himen si andas en bici?, los mitos y realidades

El himen, un pequeño tejido de la vagina, ha estado cargado con el simbolismo de la “virginidad”. Los mitos en torno a su cuidado han sido tan aberrantes que siguen sometiendo a las mujeres a pruebas para legitimar que son “vírgenes”.

Las mujeres llegaron a creen o algunas lo siguen haciendo que se puede romper si anda en bicicleta o monta a caballo, señala Nina Brochmann junto con Ellen Strokklen, un par de suecas estudiantes de medicina que hablan sobre los mitos del himen.

Estas egresadas de la Universidad de Medicina de Oslo, además de profesoras y trabajadoras sociales de salud sexual con jóvenes y minorías, son autoras de El Libro de la vagina donde desmitifican la idea de la virginidad y el himen; y ahondan en el placer femenino.

Brochmann asegura que, en el campo de la medicina, el cuerpo de la mujer todavía es un mito, tanto el himen como el clítoris han sido poco estudiados.

Las reflexiones de estas suecas han tenido gran en impacto en YouTube, que su charla TED ya cuenta con 7 millones de reproducciones.

El conocimiento sobre el himen no es nuevo, solo que no se ha traspasado y no se enseña en medicina. Se sabe poco de él, son pocos los especialistas en el campo de la medicina quienes saben dónde localizarlo.

Pruebas de virginidad

En Noruega aún se siguen haciendo test para proteger a mujeres o niñas de determinadas culturas minoritarias, para estar seguros de su pureza, antes de casarlas. Muchos doctores suelen certificar a favor de las chicas para evitar que tengan problemas con su familia. Esto provoca la perpetuación del mito.

La prueba del pañuelo. Toni Castillo Quero Flickr

Esta práctica es usual en varios países árabes y musulmanes, donde las mujeres son sometidas a pruebas de virginidad previas al matrimonio. Si las pasan, reciben un certificado que confirma su virginidad, relata el portal de la BBC.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha señalado a varios países donde se llevan a cabo estas dolorosas pruebas.

Son las mujeres mayores quienes hacen esta inspección invasiva, que implica la inserción de dos dedos en la vagina para determinar si el himen está allí o no.

La práctica, generalizada en Medio Oriente y el norte de África, fue descrita por HRW en un informe publicado en 2014 como "una forma de violencia de género y discriminación inhumana contra las mujeres y una violación flagrante de los derechos humanos".

Un estudio realizado por la BBC reveló que, en India, Afganistán, Bangladesh, Irán, Egipto, Jordania, Libia, Marruecos y Sudáfrica se llevan a cabo. Y según el informe de HRW, Egipto, Marruecos, Jordania y Libia se encuentran entre los países donde la prueba de virginidad se practica más ampliamente.

En respuesta, las autoridades de Marruecos y Egipto negaron rotundamente el reclamo y reiteraron la ilegalidad de la práctica.

Sin embargo, las suecas Strokklen y Brochmann han afirmado que el himen puede ser tan delgado o tan grueso, que se puede romper con una lesión leve o hasta el parto.

¿Dónde está ubicado el himen?

El himen está situado a la entrada de la vagina, es elástico y tiene una forma de media luna o aro, puede expandirse hasta dejar entrar el pene o un tampón sin sufrir algún daño.

Ellen Strokken señala que está al borde exterior de la vagina y a veces tiene la forma de un volante.