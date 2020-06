¿Se puede estimular el clítoris y el punto G de forma simultánea?

Existen muchas técnicas para conseguir el orgasmo femenino, pero hay una que promete un clímax mucho más intenso y que pocas mujeres conocen: estimular el clítoris y el punto G de forma simultánea o al mismo tiempo. Al hacerlo, se garantiza el placer máximo, pero ¿cómo lograrlo? Existen algunos trucos que te permiten acariciar ambas partes de tu cuerpo para llegar al placer máximo rápidamente. Toma nota.

Estimular el clítoris y punto G de forma simultánea

Si estás aburrida de lo mismo en la intimidad o al masturbarte, no te preocupes, estás a punto de conocer nuevas técnicas que te permiten alcanzar un placer mucho más intenso mediante la estimulación simultánea de dos de las zonas erógenas más sensibles en el cuerpo femenino. Lo primero que debes saber es dónde se encuentra cada una de estas partes para poder estimularlas al mismo tiempo de forma muy placentera.

En primer lugar, está el clítoris, que es el órgano más importante en la sexualidad femenina, es la parte del aparato genital más sensible que si se estimula bien, puede dar lugar a una explosión de placer. Según un estudio publicado en The Journal of Sex Research, hasta el 37% de las mujeres necesita estimulación del clítoris para poder tener un orgasmo.

Se parece mucho al pene, ya que tiene una parte que sobresale y que puedes ver a simple vista al tomar un espejo y observar tu vagina. Con la excitación, se hincha y se pone erecto y cuenta con más de 8 mil terminaciones nerviosas, que son más que las que tiene el hombre en los genitales.

Por su parte, el punto G es una zona muy sensible que se encuentra a unos 5 o 7 centímetros dentro de la vagina, a lo lago de la pared frontal. Cuando estás excitada puedes encontrarlo más fácilmente, así que atrévete a explorar primero con tus dedos para que durante las relaciones, sea mucho más sencillo encontrarlo.

Conoce las técnicas más efectivas para estimular el clítoris y el punto G de forma simultánea para obtener más y mejores orgasmos ya sea a solas o en la intimidad con una pareja:

1. Autoestimulación o masturbación

Nadie mejor que tú para conocer tu cuerpo y las zonas de placer que hay en él. Así que con tus dedos empieza estimulando suavemente tu clítoris y una vez que sientas mucha excitación, puedes utilizar un vibrador para introducirlo en tu vagina y empezar a estimular el punto G.

Ojo, es importante que no empieces estimulando las dos partes al mismo tiempo, primero empieza con el clítoris para que sea más fácil encontrar el punto G, luego puedes mantener la estimulación en ambas zonas y disfrutar de un intenso orgasmo y por qué no, hasta una eyaculación femenina.

2. Estimulación oral

Otra de las formas más efectivas de estimular el clítoris y el punto G de forma simultánea es por medio del sexo oral, ya que es una de las prácticas sexuales más placenteras.

Para lograrlo, pídele a tu pareja que te haga sexo oral como normalmente lo hace, y una vez que estés lo suficientemente excitada, debe introducir un dedo en tu vagina, pero poco a poco y suavemente.

Para que encuentre más rápidamente el punto G, levanta un poco tus piernas y tu cadera y dile que toque la zona que está en dirección a tu ombligo. Podrá reconocer el punto G porque tiene una textura rugosa. Una vez ahí, debe hacer movimientos suaves sin dejar de estimular el clítoris con la boca y la lengua.

3. Penetración

También es posible estimular ambas zonas por medio de las relaciones sexuales con penetración, simplemente se debe estimular un poco el clítoris antes de comenzar con la acción.

Una vez que estés excitada, hagan la posición del perrito o doggy style, pero intenta agacharte un poco más de lo normal, de manera que puedas sostenerte con tus codos, así permitirás que haya una estimulación más intensa del punto G con el pene mientras tú sigues estimulando con tus dedos o un juguete sexual el clítoris.

No tengas miedo de experimentar sensaciones más intensas en tu cuerpo, explora, conócete y prueba todas las formas de estimular tu clítoris y punto G de forma simultánea hasta que encuentres la que más te satisfaga y te permita disfrutar como nunca del placer sexual.