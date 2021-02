Se prevé que menos mujeres regresarán a la universidad: Unesco

La Unesco externa su preocupación en los y las estudiantes de universidad, quienes son de los más afectados por la covid a nivel de aprendizaje. Se ha encontrado que muchos estudiantes se están desconectando, no sólo por cuestiones tecnológicas, también por las propuestas pedagógicas poco atractivas de las universidades y el contexto de los y las estudiantes, como es el caso de las mujeres quienes regresarán en menor proporción, señaló el titular de la Coordinación de Movilidad Estudiantil de la IBERO, Pedró García.

El director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO IESALC), Dr. Francesc Pedró García, señaló que ante la situación actual que estamos viviendo por el COVID-19 y el impacto en el futuro inmediato, el número de mujeres estudiantes que regresarán a las universidades disminuirá. También, se consideró que muchos estudiantes están desconectados tecnológicamente porque viven en zonas donde difícilmente pueden acceder a una conexión de internet.

Durante su conferencia magistral virtual ‘Back to the Future- Higher Education in the Post-Pandemic World’, que ofreció con motivo de la inauguración del Taller Internacional de Proyectos de Cooperación SJ -en donde participan universidades de la Compañía de Jesús-, Pedró García dijo que esto ocurrirá principalmente en América Latina, zona geográfica en donde el número de mujeres que vuelvan a las aulas será mucho menor al de estudiantes varones.

La conexión tecnológica no sólo ha sido el problema, también la propuesta pedagógica por las universidades. Por lo que se han adelanto en que las instituciones apoyen a los estudiantes que hayan tenido problemas de aprendizaje.

Asimismo, advirtió que se avista una crisis en términos de financiamiento, en parte debido a una reducción en la demanda de la educación superior. También habrá un impacto en el financiamiento público tanto para investigación y en la provisión de la enseñanza superior. En ese sentido, agregó que las instituciones públicas van a sufrir bastante.

“Sabemos cuáles han sido los efectos de la pandemia, pero tengo que decir que no sabemos mucho de los impactos a largo plazo. Un efecto principal ha sido el cierre universal que ha alcanzado a más de 200 millones de estudiantes de educación superior en todo el mundo y cerca de 10 millones de docentes. El cierre es el efecto principal y la solución de continuidad de las actividades que en la mayoría de los casos ha sido traducida en un tipo de educación superior soportada en tecnología”, señaló Pedró García.

La tecnología, el gran ganador

El especialista agregó que el canal por el cual la educación superior está llegando a los estudiantes ha cambiado dramáticamente. Por lo cual, posiblemente el gran ganador en este contexto, particularmente en el periodo de continuidad, será la tecnología: proveedores de tecnología, tanto en términos de equipo como en términos de aplicaciones y soluciones.

“Hemos tenido un uso de emergencia de la tecnología y la ganancia ha sido universal. Incluso los docentes que de alguna forma demonizaban su uso en la educación superior, ahora, han sido obligados por esta situación a usar la tecnología, a experimentar con esto y posiblemente aprender algo”, agregó.

Reflexionó acerca de que la tecnología ya estaba, pero no de esta forma. Asimismo, compartió que, en tan sólo un año, el incremento a nivel global en términos de uso de aplicaciones ha sido del 90%, lo cual significa que se ha duplicado el impacto de las aplicaciones educativas en todo el mundo, algo que sin la pandemia no habría sucedido.

“Es bastante interesante ver que sólo unas compañías son las grandes ganadoras, porque sus propuestas en términos de soluciones parecen estar bien adaptadas al menos a esta situación en particular, que es diferente decir que esos usos se quedarán con nosotros cuando se dé la reapertura”, añadió.

Sin embargo, compartió que, de acuerdo con una encuesta realizada en Estados Unidos, 60% de los estudiantes consideró que su experiencia de educación en línea comparada con la tradicional o presencial, a la que estaban acostumbrados, ha sido peor o mucho peor. Lo cual no significaría que la tecnología no pueda ser adoptada por los estudiantes con una perspectiva híbrida.

No es un año académico normal

El Dr. Francesc Pedró García comentó que no hay certeza sobre cómo será el futuro de la educación de nivel superior cuando llegue el mundo pospandémico o el mundo en la nueva normalidad. “Por el momento, nosotros en la UNESCO estamos viviendo, como ustedes, un tiempo de incertidumbre, en el que podemos ver que este no es un año académico normal”, dijo a las decenas de personas que siguieron su conferencia vía Facebook.

El experto en educación explicó que no estaríamos en esta situación si hubiéramos trabajado en distintas soluciones en el momento en el que la pandemia todavía no estaba entre nosotros. Entre las cuales destaca un modelo de desarrollo mucho más sostenible basado en el multilateralismo que habría ayudado a prevenir situaciones como la que vivimos actualmente.

“Ciertamente nos tenemos que atener al presente, pero diseñar cómo puede ser el futuro que todos queremos y empezar a transformarlo desde la perspectiva de cómo se está viendo la educación superior actualmente, y que se acerque a la expresión de nuestras expectativas de lo que una verdadera experiencia transformativa de la educación superior debería ser para nuestros estudiantes”, añadió.