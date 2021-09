Se llevó a cabo el Primer Congreso de Mujeres Políticas en Yucatán

Yucatán fue sede del Primer Congreso Feminista de México, en 1916. Más de cien años después, las mujeres feministas mexicanas que inciden en la política del país se reunieron en el Primer Congreso de Mujeres Políticas para discutir las problemáticas vigentes de las mujeres mexicanas y las acciones a tomar.

Para entender la importancia del Primer Congreso de Mujeres Políticas 2021, es importante reconocer la lucha feminista mexicana del pasado. En 1916 las mujeres feministas se reunieron en el Teatro Peón Contreras de Mérida Yucatán, para discutir sobre el papel de la mujer en la sociedad mexicana, así se dió el Primer Congreso Feminista de México, influenciafo por el Primer Congreso Feminista Latinoamericano, llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina en 1910.

Primer Congreso Feminista de México, 1916. Fotografía tomada de internet.

Las condiciones sociales de las mujeres mexicanas de 1916 son muy diferentes a la actualidad, no obstante, se siguen discutiendo cuestiones fundamentales, como la participación política de las mujeres en la toma de decisiones a nivel local y federal. La convocatoria para el Primer Congreso Feminista de México tenía cuatro preguntas, una de ellas era: "¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad?"

La conclusión a la que llegaron las Mujeres de 1916 giraban en torno a la necesidad de abrir campo a las mujeres en todos los espacios de la vida diaria, porque "la mujer del porvenir puede desempeñar cualquier cargo público que exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad", algo que en la actualidad no se pondría en duda.

Primer Congreso de Mujeres Políticas 2021.



En esta gran iniciativa vamos a debatir sobre los avances y desafíos en materia de derechos político-electorales de las mujeres en México.#QueNoSeTePase

Pese a los grandes avances en materia de igualdad de género en México, aún persisten desigualdades en la esfera política y en la vida diaria de las mujeres.

Primer Congreso de Mujeres Políticas

Alrededor de mil 629 mujeres feministas de varias entidades federativas de México se reunieron en el Primer Congreso de Mujeres Políticas 2021, celebrado en el marco del Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, en Yucatán.

La conferencia de prensa se realizó en la sala de sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán encabezada por la Presidenta de la Asociación Las Constituyentes Mx Feministas, Yndira Sandoval Sánchez; la Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales (AMCEE), María del Mar Trejo Pérez; la vicepresidenta de la misma Asociación, Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo y la Consejera Presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya.

"Las mujeres estamos listas, articuladas, ya llegamos, no nos vamos, que se acostumbren; ya no sólo requerimos a más mujeres en el poder, sino las requerimos con poder, en la toma de decisiones y ya no queremos a ningún agresor en el poder", afirmó Yndira Sandoval.

El Primer Congreso Feminista se llevó a cabo el 8 de septiembre del año en curso y su principal objetivo fue debatir sobre los avances y desafíos respecto al ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres en México.

