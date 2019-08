"Se les va a caer, se les va a caer"

Una entrada luminosa con un pasillo misterioso y acogedor, así es el El Vicio el teatro bar que ha acogido a Las Reinas Chulas, una compañía de teatro que se ha apropiado el teatro de cabaret, esta vez para presentar "In-descente Caramelo Varieté", una obra que te hace cantar, gritar y morir de risa.

Al ritmo del cha cha los meseros del lugar nos recibieron para su estreno. El Vicio tiene una disposición interesante, sillitas y mesitas de bar que aguardaran a la audiencia mientras admiran la obra. "Si usted desea algo nada más voltee este cubito hacia la parte blanca y se lo traemos", nos decía el mesero.

Música al ritmo de la Sonora Santanera y a veces de la Sonora Dinamita acogían la espera. "Le paso el mezcal, aquí sus esquites, usted pidió bolitas españolas" se escuchaba, los meseros respondían al cubito de una forma muy eficiente.

A la tercera llamada, Yurief Nieves, quien interpretó a Juan Penas hizo el sonar de su guitarra, así que los cuerpos en espera se se acomodaron en la sillita, a modo de preparación para las dos horas de espectáculo que nos regalarían Las Reina Chulas: Nora Huerta y Marisol Gasé. La primera escena fue particular, una mujer cuelga del tendedero mientras que otra cree que le habla la Virgen después de pedir una señal para saber si debe dejar a su marido.

¿Cuántas o cuántos hemos pedido esas señales? La obra de Las Reinas Chulas muestra todas aquellas dudas, despechos, violencias, micromachismos que la mujer mexicana ha normalizado.

La mujer, que interpretaba Nora Huerta decide dejar al marido, su partida se armoniza con la canción "Cruz de olvido", melodía que ha acompañado a todo mexicano en sus duelos "con el atardecer me iré de aquí. Me iré sin ti, me alejaré de ti". Sí, las Reinas Chulas muestran todos esos lugares comunes que muestran los despechos de las mexicanas y mexicanos.

La escenografía tan artesanal pero tan creativa que el sketch avivaba la situación por la que Nora partía de su dolor.

De sketch en sketch Las Reinas Chulas se esforzaban por visibilizar las situaciones de abuso de poder hacia las mujeres desde el caso NXIVM donde Marisol Gasé personificó a Emiliano Salinas con todos sus modismos y clichés. De historia en historia se criticaba al poder.

No importaban los roles de género ni los estereotipos. Marisol y Nora interpretaron dos hombres que sumergidos en el alcohol podían abusar de una mujer bajo el papel de Yurief Nieves. Una crítica visual y sonora que se esforzaba en visibilizar la violencia por la que atraviesan las mujeres.

Al ritmo de la canción de la mujer empoderada que distinguió los años 80 "Hoy voy a cambiar" de Lupita D´Alesssio; Marisol y Nora se despiden, sin dejar de hacerle algunas modificaciones a la letra, las cuales que se convertirán en críticas y risas para la audiencia.

El estreno fue apadrinado por los moneros, Rafael Barajas "El Fisgón", Antonio Helguera, José Herández, Rafael Pineda "Rapé" ¿Quienes se quedaron con la duda ¿qué se nos va a caer?

Pues el machismo, contestaron Las Reinas.

"In Descente Caramelo Varieté" se presentará viernes y sábados (hasta el 17) de agosto, a las 21:30 horas, en el Teatro Bar El Vicio, ubicado en Madrid No. 13 Colonia Del Carmen Coyoacán.?Cover: $400 pesos.

Elenco: