Se complica el acceso al aborto seguro durante la pandemia

Las brechas que ya existían para acceder al aborto seguro en México se han profundizado a causa de la emergencia sanitaria, puesto que el riesgo de contagio ha limitado el acceso al aborto. "Las redes y organizaciones civiles están llenando los vacíos del Estado", informó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), a través del Observatorio de Género y COVID-19 en México.

En un contexto de limitaciones a las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, donde sólo dos estados permiten el aborto por voluntad en las primeras 12 semanas de gestación y 16 no lo consideran delito cuando está en riesgo la salud de la embarazada, acceder a un aborto seguro se ha complicado, a pesar de que en todo el país se puede abortar por violación.

Además, el GIRE señala que la desinformación y el desconocimiento por parte de autoridades y personal de salud provoca que se impongan requisitos para abortar que no son solicitados en la legislación.

Lee: Clínicas de Interrupción Legal del Embarazo no suspenden actividades

También, informaron que el COVID-19 ha aumentado las brechas geográficas, económicas y de información para acceder a abortos legales o seguros. Especialmente, las brechas geográficas provocan que unas mujeres puedan acceder a un aborto seguro más que a otras, dependiendo su lugar de residencia. "La regulación actual es insuficiente: las mujeres no deberían tener que trasladarse a otro estado para acceder a servicios de aborto legal".

La posibilidad de abortar se vuelve particularmente relevante en un contexto de acceso limitado a métodos anticonceptivos y aumento de la violencia sexual, como consecuencia del confinamiento y, con ello, el aumento de embarazos no deseados, señaló el Observatorio.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a 19 años está relacionada con embarazos adolescentes, y el 80.31% de las mujeres víctimas de violación durante su infancia fueron abusadas por familiares.

La @SCJN reafirmó la modificación a la NOM-046 que facilita a las mujeres y niñas víctimas de violación el acceso a la interrupción legal del embarazo. La modificación prevé, entre otras, que basta la solicitud por escrito de la víctima, no se necesita permiso de una autoridad. pic.twitter.com/XdRGAH7KrT — OVSG AGS (@FeministAgs) July 27, 2020

Lee: Lanza Secretaría de Salud video para promover aborto seguro

La Norma Oficial Mexicana 046 señala que las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, con el único requisito de una protesta de decir verdad, donde se manifieste que el embarazo es producto de violación sexual. Sin embargo, los médicos pueden negarse a practicar el aborto por la objeción de conciencia contemplada dentro de la Ley General de Salud, lo que obstaculiza el acceso de las mujeres al aborto seguro en entidades con altos índices de religiosidad.

El Observatorio considera que el acceso al aborto en México no debe ser desplazado o aplazado en tiempos de pandemia, pues es un servicio de salud esencial y sensible. Si no se realiza, aumentará el número de abortos inseguros, que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

Lee: "Letras chiquitas" un revés en tema de aborto en Veracruz, Olamendi

Además, señalaron que "la emergencia sanitaria que atravesamos y la jornada de distanciamiento social han invisibilizado la importancia del aborto con medicamentos y del acompañamiento como alternativas y métodos seguros que actualmente llenan los vacíos del Estado".

Entre las acciones que el gobierno mexicano ha llevado a cabo se encuentra la publicación, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), del "Lineamiento para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida", donde se incluye al aborto seguro como servicio esencial que debe garantizarse en los marcos previstos por la ley.

Por otra parte, se reforzaron las medidas y conservación de los servicios de aborto legal en las clínicas especializadas del Programa de Interrupción del Embarazo en la Ciudad de México.

Existen 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva que brindan el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México continúa brindando el servicio ILE durante la contingencia en las unidades Centro de Salud T-II Beatriz Velasco de Alemán, Centro de Salud Cuajimalpa, Centro de Salud México España, Centro de Salud Santa Catarina, Hospital Materno Infantil Inguarán, Hospital Materno Infantil Cuautepec, Hospital Materno Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo y Hospital Materno Pediátrico Xochimilco.

La acción de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para el acceso a un aborto seguro. El acompañamiento de aborto seguro se ha hecho real gracias a organizaciones como Fondo MARIA y la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México.

Seguiremos abortando y acompañándonos, construyendo lazos y vínculos a partir de la escucha y la fuerza de reivindicar nuestra decisión. Por eso, #YoAcompaño ??#AbortoSeguro #FuertesYJuntas pic.twitter.com/btC8wdiEr6 — Fondo MARIA (@FondoMARIAmx) July 28, 2020

También, desde la sociedad civil se han realizado conservatorios, blogs y videos en redes sobre el aborto como servicio esencial en tiempos de pandemia.

Algunas de las recomendaciones planteadas desde el GIRE al Estado son: plantear la telemedicina como forma en que el Estado pueda garantizar el acceso a un aborto seguro, con medicamentos e información confiable, garantizar el acceso efectivo al aborto bajo los supuestos permitidos por la ley y garantizar la existencia de medicamentos como el misoprostol y mifepristona en los servicios médicos de todo el país que estén obligados a realizar abortos por violación y, también, capacitar a los prestadores de servicios de salud de esas unidades para llevar a cabo los tratamientos quirúrgicos más recomendados.





Con información de: GIRE