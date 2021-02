Sánchez Cordero, a diferencia de AMLO, a favor de despenalizar el aborto

La despenalización del aborto en el país evitaría la muerte de muchas mujeres que han ido a clínicas clandestinas, señaló la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, en conferencia de prensa.

"Yo pienso que debemos avanzar por muchas razones. La primera es que evitaríamos las muertes de muchas mujeres porque si van a clínicas clandestinas o si se practican ellas mismas el aborto como lo hemos visto suceden tragedias terribles, pueden morir inclusive están poniendo en riesgo su propia vida. En segundo lugar, me parece que es volver a criminalizar una mujer".

La secretaria apuntó que el término sería despenalizar y no legalizar. En el caso de la Ciudad de México "el aborto sigue tipificado pero después de las 12 semanas de embarazo, porque después pone en riesgo la vida de la madre. Posteriormente, por razones de carácter científico".

En contraparte, cuando al presidente Andrés Manuel López Obrador le han preguntado, de forma recurrente, sobre su postura ante el aborto, el mandatario mexicano ha señalado que prefiere no dar una opinión sobre temas sensibles para la sociedad.

Fue hasta el pasado 31 de diciembre de 2020, ante la aprobación del aborto en Argentina, que el presidente López Obrador propuso una consulta a las mujeres para que se decida sobre la despenalización del aborto, de modo que esta política no sea impuesta desde el gobierno.

"En México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres y que no haya ninguna limitación para que se manifiesten", lanzó.

Para Sánchez Cordero, el legislador debe determinar las modalidades de las conductas que las tipifica, "creo que el matiz es importante en ese sentido", haciendo referencia al aborto después de las 12 semanas.

"Me han dicho, a lo mejor la sentencia, la sanción es una sanción de carácter psicológico como si estuviera en tuviera un tema psicológico. No, no es eso es sujetarla a un proceso penal criminalizar que la prive o no de su libertad", recalcó.

Respecto a la pregunta que le hicieron, si lanzaría una consulta ciudadana sobre la despenalización del aborto, respondió:

"Si yo pudiera preguntarles a todas a toda la población, ¿quieres que una mujer sea criminalizada y privada de su libertad por haber realizado esta conducta, por haber cometido esta conducta yo creo que la mayoría, la enorme mayoría de la población diría que no".

Despenalización sólo en Ciudad de México y Oaxaca





En estos dos años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación sólo se ha logrado la despenalización del aborto en Oaxaca, se logró el 25 de septiembre del 2019. Sin embargo aún hay tareas pendientes, que se apruebe en la constitución y la sensibilización con el sector salud, dijo Hilda Pérez, diputada del Congreso del estado de Oaxaca.





Aunque el aborto sea legal, aún existen otros obstáculos. "El problema es que en los hospitales de Oaxaca no existen los recursos suficientes par atender a las mujeres, sobre todo en las comunidades", comentó para La Cadera de Eva, Marycarmen Ortega de la Red Chimalli por los Derechos de Todos y Todas.





La restricción directa acceso al aborto está basada en la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva en la mayoría de las entidades federativas.

Las cifras





Se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos cada año, según un estudio del Instituto Guttmacher, así como la dirección médica de Marie Stopes México y la directora general de Fondo María, organizaciones dedicadas a facilitar que las mujeres accedan a interrupciones legales del embarazo (ILE) en Ciudad de México y otras ciudades del mundo.





17.7% de las mujeres en edad reproductiva ha tenido al menos un aborto, lo que significa que una de cada cinco mujeres en México ha tenido al menos un aborto, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO)





Y de acuerdo al Instituto Guttmacher, existen anualmente entre 725,000 y 1 000,000 abortos inducidos en México.





La organización defensora de los derechos de las mujeres que trabaja desde hace 19 años en México, Las Libres, señalaron que la judicialización contra las mujeres por aborto se aplica de manera selectiva, afecta sobre todo a las que viven en condiciones de pobreza, violencia, marginación y exclusión. Estas mujeres son las más afectadas por las denuncias de los funcionaros en el sector salud.