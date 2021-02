Salgado Macedonio compareció ante Morena... pero nadie lo vio

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena aseguró que Félix Salgado Macedonio sí acudió a la audiencia para desahogar el proceso iniciado en su contra por acusaciones de abuso sexual en contra de una de sus excolaboradoras.

Sin embargo, medios de comunicación que se dieron cita afuera del hotel Sevilla Palace de la Ciudad de México, donde se desarrollaría la audiencia ante la comisión, no pudieron constatar que el candidato del partido al gobierno de Guerrero acudió el sitio.

El periódico Reforma publicó, esta misma tarde, que Salgado Macedonio se paseó con un grupo que lo apoya, le gritó porras y lo acompañó en la plaza del Monumento a la Revolución, pero no quiso especificar si compareció o no ante la Comisión.

En un comunicado, el órgano partidista también aseguró que se garantizo a ambas partes, la de la víctima y la del acusado, a acudir a ambas audiencias; pero las abogadas de la mujer que acusó al senador con licencia aseguraron que no fue así.

Patricia Olamendi, una de las abogadas de la víctima, aseguró a La Silla Rota que no se les permitió acreditarse para poder entrar a la audiencia y que posiblemente hubieran cambiado de lugar para levarla a cabo.

Hasta las 14:00 horas, este medio permaneció en el lugar donde supuestamente se desahogó la audiencia, sin que se hiciera evidente la presencia de Salgado Macedonio. Personal del hotel informó a los medios presentes que no había reservación a nombre del partido para ocupar uno de los salones.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un procedimiento de oficio en contra de Félix Salgado Macedonio, el pasado 7 de enero, luego de haber sido acusado de abusar sexualmente de una mujer, en 2017.

Senado avala reformas entre protestas

En tanto, el pleno del Senado de la República avaló reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sin referirse al caso de Félix Salgado Macedonio, ninguno de los senadores que se posicionaron en favor del dictamen.

Solamente el senador Germán Martínez (Morena) y la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) hicieron referencia la situación que se vive con el candidato de Morena a Guerrero.

Martínez Cázares votó en favor de las reformas y dijo "abajo el patriarcado opresor de todos los partidos"; y Xóchitl Gálvez aseguró que está "en contra de cualquier tipo de violencia contra las mujeres" y mostró un letrero que rezaba "no los hagan candidatos".

#Nación | Durante el aval a las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el pleno del @senadomexicano, así se manifestó el senador Germán Martínez Cázares quien votó en favor de las mismas. #ep pic.twitter.com/EbhTF5fpQF — La Silla Rota (@lasillarota) February 17, 2021

Las reformas a la ley, que fueron aprobadas este martes por el Senado, pretenden que autoridades otorguen órdenes de protección inmediata a mujeres y niñas que vean en riesgo su integridad, vida o libertad.

Congreso de CDMX pide no avalar a violentadores

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto dirigido a los partidos políticos de registro nacional y local para que no acepten candidaturas de personas que tengan acusaciones de violencia sexual hacia las mujeres.

La propuesta fue hecha por la diputada Gabriela Salido (PAN), quien señaló que "no es posible que un partido político valide o postule a personas que han sido señaladas por agredir sexualmente a las mujeres".

Fue la diputada Paula Soto (Morena) quien sugirió que el exhorto fuera dirigido también a los partidos de registro nacional, específicamente por la candidatura de Félix Salgado a gobernador de Guerrero.

"LA CREDIBILIDAD DE MORENA ESTÁ EN JUEGO"

Con la candidatura de Salgado Macedonio, "la credibilidad de Morena está en juego", así lo aseguró, en una carta publicada en El Sur de Acapulco, Mario Saucedo Pérez, un longevo luchador de la izquierda mexicana.



"Pudiera tolerarse su lenguaje soez, vulgar, dicharachero, amenazador de Félix, pero violar a una mujer, penetrarla sexualmente a la fuerza, en contra de su voluntad, es un agravio de carácter criminal", señaló.

Saucedo Pérez señala que los crímenes sexuales contra las mujeres son un abuso de prepotencia en el que un hombre aprovecha el poder físico, político y/o económico, por ello, llama al partido a cambiar de candidato pues, de no hacerlo se contradiría el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de "no somos iguales, no somos los mismos".



"Morena y la izquierda guerrerense tiene ante sí un dilema ético: aceptar que un violador sea gobernador o cambiar por otro candidato [...] Mantener la candidatura de Félix violador contradice la idea del presidente de poner por delante los principios y la ética y se estaría burlando de la idea que menciona reiteradamente –"no somos iguales, no somos lo mismo"– a los gobiernos anteriores", concluyó.

Saucedo Pérez fue integrante del secretariado nacional del Frente Democrático Nacional, la coalición que abanderó a Cuauhtémoc Cárdenas en su candidatura presidencial en 1988.



También es uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que llevó al propio Cárdenas a su segunda candidatura presidencial y a López Obrador a su primera en 2006.



Fue senador por Jalisco de 1997 al 2000, abanderado por el PRD, donde fue vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.



Saucedo Pérez estuvo en contra de las Reformas Estructurales de Enrique Peña Nieto y firmó, junto con López Obrador y Cárdenas, un documento donde se posicionaron en contra de la Reforma Energética.



También es parte del colectivo #SeguridadSinGuerra que nació para oponerse a la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto que le daba más facultades a las Fuerzas Armadas, colectivo que sigue en contra de la militarización del gobierno de López Obrador.