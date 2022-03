Rumbo al 8M, "una marcha donde la luchas colectivas se juntan"

La convocatoria de la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora logró que se sumarán más de 100 organizaciones y la lista sigue, se espera que el movimiento retomé la fuerza que detuvo la pandemia. En 2020 la marcha del 8M tuvo una gran convocatoria, autoridades de la Ciudad de México contabilizaron alrededor de 80 mil manifestantes.

La marcha del 2021 no tuvo tanta afluencia por la crisis sanitaria y la crisis económica, señaló, Lucy González, integrante de la agrupación Pan y Rosas y participante en la coordinación de la marcha que se dará en la Ciudad de México, este 8 de marzo. Se espera que se sumen más mujeres. Lucy coincide que el haber retomando las actividades dentro de la nueva normalidad beneficiará a la marcha con más afluencia.

Lucy González comenta que la organización de esta marcha le recuerda a la emblemática del 2020, "hace dos años también estábamos en asambleas, preparando todo y fueron muchísimas organizaciones las que convocaron como lo estamos viendo ahora". Se espera una gran convocatoria, a la que asistan mujeres, mujeres trans e interesadas en marchar por primera vez, esto por la difusión que se ha hecho en redes sociales.

"Nos han escrito mujeres que quieren asistir y esta sería su primera marcha, nos escriben para pedir orientación", compartió la feminista.

CONVOCATORIA MIXTA

El lema de la convocatoria invita a mujeres, mujeres trans y hombres a unirse. De acuerdo con la integrante del movimiento Pan y Rosas se respetará el orden que se ha tenido en todas las marchas. La convocatoria es a las 16 horas el 8 de marzo en la "Ángela de la Independencia", para salir rumbo hacia el zócalo.

"Para la marcha se tiene una propuesta de orden de contingentes. Al principio irán familiares de víctimas de feminicidio, de desaparición, ahí hay papás, esos son mixtos. Después la descubierta, donde van las representantes de las organizaciones, después contingentes de mujeres donde van madres con infantes, los contingentes de las compañeras con capacidades diferentes, después las compañeras trans, las ´compañeres´ de la diversidad sexual y genérica, después colectivas estudiantiles, universitarias, las de la sociedad civil y posteriormente las organizaciones populares políticas y sindicales".

En cuanto a las posturas de contingentes separatistas, donde no se permite la presencia de hombres, Lety González señala que muchas de las mujeres que son parte de la organización, pertenecen a otras organizaciones donde hay varones y personas no binarias, por eso sus acciones no son exclusivas de mujeres para que puedan ir sus "compañeros de lucha".

BLOQUE NEGRO

En cuanto a los contingentes del denominado bloque negro, ellas se dieron cita en el Monumento a la Revolución a las 14 horas. Aunque son dos movimientos que tienen diferencias, hacia afuera buscan unidad.

"Reconocemos y respetamos a las compañeras como parte del movimiento. En otras ocasiones hemos estado juntas en las mismas asambleas, a diferencia de lo que hacen, los medios de comunicación oficiales y otros sectores del gobierno u otras instituciones, nosotras no criminalizamos las acciones que puedan llegar a hacer, tampoco acordamos con ciertos métodos, pero eso es parte de los debates que debemos tener por el movimiento, hacia afuera estamos por la unidad. En otros eventos como fue el 28 de septiembre del 2020, nos encontramos en las calles, junto con la Coordinación y ellas, la policía nos encapsuló, juntas pudimos romper el cerco, respetamos, tenemos diferencias que es sano y es parte del movimiento que es más plural", compartió para La Cadera de Eva, Lety González.

La marcha del 8 de marzo organizada por la Coordinadora 8M es un esfuerzo de muchas colectivas y organizaciones, se busca que todos lo disfruten pese a que los medios de comunicación se enfocan en acciones del bloque negro.

"Es muy chido asistir a una marcha, puedes ir con tu mamá, hermana, amiga, novio... A pesar de que todos estamos en nuestras propias realidades, hay muchas cosas que nos unen, tenemos luchas colectivas y en común... No se dejen intimidar por los despliegues policíacos, asistan y conozcan al movimiento, no se queden en que es una movilización, podamos avanzar en seguir construyendo y dándole forma a un movimiento, ha tenido conquistas importante como el fallo de las Suprema Corte en la despenalización del aborto", explicó.

LAS MARCHAS HAN TENIDO RESPUESTA

La violencia contra las mujeres va en aumento, agosto del 2021 fue el mes en el que se registró el mayor número de delitos de feminicidio, concentrando un total de 969 casos en todo el años, convirtiéndose el año con más delitos de esta índole.

También hubo un número representativo en cuanto a la trata, en 2021 se registraron 503 víctimas de presunta trata. El estado con más casos fue el Estado de México, que también se distingue por tener mayor número de feminicidios.

En cuanto a delitos por violencia familiar, 2021 se distinguió con el mayor número de casos, hubo un total de 253 mil 736, siendo mayo el mes con más delitos, se registraron 23 mil 906. Por estas cifras las mujeres siguen saliendo a las calles para sentirse seguras.

Integrantes del contingente del Estado de México compartieron para La Cadera de Eva que ellas salen a las calles porque saben lo difícil que es ser mujer en esa entidad. "El hecho de que marchemos y acompañemos a las familias es meramente porque sabemos lo difícil que es vivir en el Estado de México y ser mujer en el Estado de México, entonces es la incertidumbre, no sabemos si mañana estaremos vivas o no. Siempre llegan y nunca dejan de llegar, es muy triste ver cómo se nos acercan más y más padres y madres de víctimas de feminicidio a decirnos ´oigan necesito su ayuda, porque ya no sé qué más hacer´", compartió una de las integrantes del bloque negro.

Las manifestaciones de las mujeres feministas han logrado ciertos avances, como la despenalización del aborto, eso lo reconoce Patricia Piñones, académica del Centro de Estudios de Investigación de Género (Cieg), de no ser por las estudiantes no habría clases con perspectiva de género en las facultades de la UNAM. El movimiento feminista logra visibilizar las molestias que persisten en la sociedad y éstas son diferentes, de acuerdo a su contexto, apunta Daniela Villegas, posdoctorante del Cieg.