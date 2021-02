Rosario Ibarra, la cara de la dignidad de las madres de los desaparecidos

“Me quede impactada por horas, al escuchar cuánta dignidad. Yo no me quitaba eso ni de la cabeza ni del corazón. Todavía pensarlo me emociona y decía yo: cuánta dignidad de la señora Rosario al haber aceptado la medalla y dársela a que se la cuide el presidente de la República hasta que tenga información del paradero de Jesús Piedra, su hijo amado, a quien ha estado buscando durante mucho tiempo”, dijo Irma Leticia.