Rix es puesto en libertad tras pagar una fianza de 30 mil pesos

Horas después de haber sido sentenciado a tres años y dos meses de cárcel por violación en grado de tentativa contra Nath Campos, el youtuber Rix fue puesto en libertad pagando una fianza de 30 mil pesos. Esta misma mañana Nath Campos en compañía de su abogada dieron una conferencia de prensa a través de el Instagram de la diputada Alejandra Rojo De la Vega, donde la youtuber afirmó sentirse satisfecha con el fin de su proceso legal en contra de su agresor.

El youtuber tendrá prohibido acercarse a Nath Campos, a su hogar o trabajo, pagará una reparación del daño a la víctima y además, hacer otro pago de 30 mil pesos a cambio de los años que pasaría en la cárcel.

La Fiscalía General de Justicia informó, que Ricardo "N" fue registrado como agresor sexual.

Rix se declaró culpable y fue acreedor de una sentencia de tres años de cárcel

Tras meses de buscar justicia, la youtuber Nath Campos llegó al final del proceso legal en contra de Ricardo "N", también conocido como Rix. De acuerdo con la conferencia de prensa transmitida a través del Instagram de la diputada Alessandra Rojo De la Vega, donde también estuvo presente la abogada de Nath Campos, Rix se declaró culpable el primero de septiembre del año en curso.

Además, el imputado deberá pagar una la reparación del daño a la víctima, dinero que, según la declaración de Nath Campos, será destinado a organizaciones que apoyen a mujeres víctimas de violencia.

La influencer destacó en la conferencia de prensa que los procesos legales de denuncia desalientan a las mujeres víctimas de violencia. "Los procesos en el país sin duda desalientan mucho, pero me siento satisfecha", afirmó.

La detención de Rix por tentativa de violación

Tras ser denunciado por la youtuber Nath Campos, en febrero de 2021 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Ricardo Arturo "N", mejor conocido como Rix.

A través de medios oficiales informaron que se le detuvo por su posible participación en el delito de tentativa de violación equiparado agravado, en detrimento de Nath Campos. De acuerdo con lo que se informó, fue llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La denuncia de Nath Campos

A través de su canal de Youtube, Nath Campos decidió contar la historia de abuso que vivió hace algunos años por parte de otro youtuber. Al contar su historia, denunció públicamente a Ricardo González, mejor conocido como Rix.

Nath Campos decidió contar su historia para hacer conciencia de la violencia de género y los procesos difíciles que una víctima vive tras el suceso. Contó que todo ocurrió después de una salida de antro con amigos donde se emborrachó.

Debido a su estado, un par de amigos se ofrecieron para llevarla a casa, "recuerdo pocas cosas a partir de ahí, recuerdo que vomité de camino [...] Rix, uno de los amigos que venía acompañando ese día se ofreció a subirme porque no podía caminar bien", explicó.

Al llegar a su casa pensó que ya todo estaría bien y se metió a la cama para irse a dormir, "lo siguiente que recuerdo es Rix haciéndome cosas mientras dormía", de acuerdo con lo que dijo Nath, no podía mover ni brazos ni piernas, "no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo", agregó.

Pero ahí no terminó el sufrimiento, porque al hablar con sus amigos cercanos, no recibió el apoyo que requería, "una amiga me consoló y al siguiente día me dejó de contestar el teléfono, otra amiga me preguntó que porqué me había puesto tan borracha y otro amigo simplemente me dijo que ´que mal pedo´".

La joven explicó haber sentido un profundo sentimiento de culpa por haber bebido, lo que la llevó a pensar que no tenía armas para defenderse. Contó también que la reacción de sus amigos le llevó a pensar que quizás estaba exagerando.

"Me sentía más sola que nunca [...] las personas más cercanas de mi circulo me juzgaron y me vieron como que no era muy importante", dijo.

"Me daba mucha pena decirle a mi familia", dijo entre lágrimas, porque según cuenta, ella siempre se distinguió por ser muy independiente, "Me hacía sentir muy débil y no quería que me vieran así", agregó.

La afectó fuertemente en el ámbito laboral





Decidió no contarlo porque no quería que su imagen pública girara en torno a ese acontecimiento. Empezó a rechazar proyectos para no encontrarse con él, lo que terminó por afectar laboralmente

Al paso del tiempo decidió enterrar el tema para poder seguir teniendo oportunidades laborales, pero fue también un viaje de trabajo lo que terminó por convencerla de la necesidad de hablar.

Cuenta que Rix borracho empezó a agredir a su mamá, "Cuando le dijo ´me voy masturbar pensando en ti´ fue cuando las personas alrededor intervinieron".

DW, la empresa con la que ambos youtubers trabajaban, le dijeron a Nath que hablarían con él, pero eso no sucedió. A pesar de que, tras la renuncia de Nath Campos, la empresa decidió correr a Rix, Nath no volvió a colaborar con ellos de la misma forma.

Nath no fue la única

"Después me enteré de otra persona a la que le había hecho lo mismo que a mi", narra Nath, cuenta que enterarse de ello le dio mucho coraje, especialmente porque el agresor no había recibido ningún tipo de sanción.

Para Nath, la marcha del 8 de marzo fue un punto crucial, pues fue ahí donde decidió que debía contar su historia y hacer su denuncia formalmente.

"Fui a la fiscalía, hice mi denuncia [..] fue difícil hablar tan específicamente de esto, con con tantos detalles, con tantas preguntas", contó.

La youtuber afirma que denunciar le hizo bien, pues ahora se siente más fuerte,"me siento muy bien ahora, me siento muy orgullosa y fuerte".

Así mismo, pidió a su audiencia no quedarse callada en casos como el suyo:

"Por favor hagan algo, si ven que alguien hace algo así no está bien, no importa si está borracho".

En la caja de descripciones de su video dejó links para acceder a ayuda, por si alguna de sus espectadoras lo requiere.