Revela Saskia Niño de Rivera agresión sexual y manda carta a su atacante

Cuando hay violencia sexual, las heridas no terminan de sanar nunca y las consecuencias son para siempre. Hoy, los recuerdos no son muchos, son "flashbacks" de momentos que, desafortunadamente, marcan la vida de las víctimas para siempre, escribe Saskia Niña de Rivera a su agresor.

En su columna de El Universal publica una carta a Guillermo, su agresor, en el Día Internacional en Contra del Abuso Sexual Infantil. Un hombre en el que confió su familia. Sus amigos lo recuerdan como un señor de 30 años mayor, cómplice de travesuras y cuidado. Tenía 11 años.

Lee: Los abusos sexuales a niños y niñas en escuelas de la SEP

"Guillermo, por hombres como tú, cobardes, México está entre los países con más violencia sexual hacia menores. Hombres como tú que, por sus inseguridades y machismos, destruyen la vida de millones de niñas y niños, que no tuvieron la suerte que tuve yo, de alguien que los protegiera".

Saskia cuenta que nunca denunció, quizá por que en su momento no tuvo las herramientas emocionales para hacerlo, cuenta que de lo único que se arrepiente es de no haber hablado a tiempo. No porque le desee un mal si no para evitar otros abusos.

Hoy reivindica esta búsqueda de la justicia ayudando a otros y otras a conseguirla.

México tiene una deuda con los niños y niñas que viven bajo el mismo techo que sus agresores y que no encuentran a una persona para pedir ayuda.

ABUSO SEXUAL EN MÉXICO

México es el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial, con 5.4 millones de casos por año. Se ha convertido en el país donde la pornografía infantil va a la laza, generando 60% del contenido pornográfico infantil que existe en planeta, documentó Reinserta, en su libro No es no.

Lee: El abuso sexual, violencia de generación en generación

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reporta que "en 60% de los casos de violencia sexual de niños y niñas, los principales agresores son personas integrantes de la familia: padre, padrastro, hermano, abuelo, tío o primo", por tal razón son pocas las denuncias dijo Mercedes Llamas doctora en Gobierno y Administración Pública y maestra en Criminología y Política criminal.

Lee: Claves para identificar y prevenir el abuso sexual infantil