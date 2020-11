Resurge violencia política y de género, pese a discursos de igualdad

El uso excesivo de la fuerza en la manifestación feminista de este lunes en Cancún demuestra que el gobierno no debe atajar el descontento social. Tampoco, debe oponerse a los acuerdos de paridad, cómo lo hizo la semana pasada. La lucha contra la violencia política y de género es un fenómeno que se ha quedado en el mero discurso porque no se ejecuta, se oponen como en el caso de paridad o reprenden las protestas, acusaron feministas y legisladoras.

El problema en Cancún no radica sólo en el uso excesivo de la violencia por parte del Estado, sino en el encubrimiento que dan a casos de violencia y de feminicidio, como el de la joven Bianca Alejandrina, conocida entre sus seres queridos como Alexis, dijo para La Cadera de Eva, Tatiana Revilla Solís, directora de Gender Issues México.

En una conferencia de prensa, la Red Feminista de Quintana Roo le pidió al gobierno de Carlos Joaquín, dejar de anunciar en sus redes que había hablado con dos feministas.

"Dejen de politizar la violencia contra las mujeres, dejen de publicar fotos de políticos con mujeres afectadas. El gobierno de Quintana Roo te recibe en la mañana con abrazos y en la tarde con balazos", denunciaron las integrantes de la Red.

Discurso de género, una acto mediático

Al parecer, tanto las feministas como las diputadas ha acusado al Estado de usar el discurso feminista solo para la "foto".

La diputada panista Adriana Dávila dijo que a los hombres políticos "¡les encanta sacarte fotos con nosotras! ¡Y es padrísimo subirlas a redes para que los vean! Pero en la práctica el discurso es otro".

"Es porque el patriarcado todavía ronda en algunas direcciones de partidos nacionales", explicó la diputada perredista Verónica Juárez. "Llegó el momento de la congruencia y de que los políticos demuestren de qué lado están. Queremos ver candidatas a gobernadoras, diputadas locales, federales y presidentas municipales. Son movimientos de definición, un llamado a que todo mundo cumpla la ley, en lugar de buscar pretextos para darle la vuelta. Y ahí estaremos nosotras para observarlo ¿Quién está a favor y quién en contra de la mujer?".

Myrnation, locutora y feminista, dijo para La Cadera de Eva que el aparente apoyo del gobierno de Quintana Roo a las mujeres es más un movimiento político.

"Como sociedad estamos enardecidos porque la presidencia como el gobierno, junto con Capella, empezaron a deslindarse de responsabilidades, dijo que no había dado la orden, el gobernador Carlos Joaquín... Capella, estaba fuera del estado, había dicho que no había dado la instrucción y nadie se hace responsable", denunció Myrna.

Gobierno sin cumplir acuerdos

El viernes el INE aprobó, pese a la advertencia del Senado de interponer una controversia constitucional, el acuerdo que permitirá aplicar la paridad de género en candidaturas para gobernador en los próximos comicios del 06 de junio; estipula que al menos siete de las 15 candidaturas, sean para mujeres postuladas por los partidos políticos vayan solos o en alianza. De no cumplir con este requerimiento el Instituto podría negar el registro de esas candidaturas.

Nadie supo que en San Lázaro los coordinadores parlamentarios estuvieron a punto de pronunciarse a favor de dicha controversia. Sin embargo, en el último momento, detuvieron el tema y no porque hayan cambiado de parecer sino porque la noticia trascendió entre algunas legisladoras que inmediatamente cuestionaron a sus respectivos coordinadores parlamentarios y les recordaron no contar con el aval completo de sus bancadas en esa decisión. Su logro fue evitar que la Junta de Coordinación Política formalizara el anuncio a través de un comunicado de prensa; así que optó por mantenerse al margen, por ahora. Fuentes consultadas por La Silla Rota confirmaron esta versión.

La constante del discurso político es apoyar el movimiento feminista pero después nadie se hace responsable. Respecto a lo acontecido en Cancún, tanto la presidenta municipal, Mara Lezama, como el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se deslindaron de haber dado la orden de replegar la manifestación, que inició de manera pacífica, con vidrios rotos y pintas; pero terminó con tres heridos.

La forma de actuar de los policías en la marcha en Cancún por el feminicidio de Alexis, evidenció que no había ninguna disposición de las autoridades a dialogar. "Lo que hicieron (los policías) fue esperar hasta que llegáramos (los manifestantes) y salir a dispararnos", dijo para La Cadera de Eva, Luciana, una de las asistentes a la marcha.

"En la manifestación hubo actos de protesta como pintas, se rompieron letreros y al llega al ayuntamiento, se rompieron una tablas que aseguraban la entrad del edificio, fue ahí donde los policías salieron a atacar", contó.

Una de las conocidas de Luciana fue a tomar fotografías, se separó del grupo. La amiga de Luciana fue víctima de las agresiones de los policías. "Nos contó que cuando escuchó los disparos se tiró al suelo y ahí fue cuando llegaron los policías a patearla", denunció.

"Cuando llegó protección civil le pidieron a los policías que la llevarán al hospital, no lo hicieron de inmediato. Supimos a donde fueron por la Comisión de Derechos Humanos".

La académica de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey dijo que es preocupante quelas autoridades no hayan querido aceptar la responsabilidad, pues demuestra que no hay coordinación en el gobierno.

"Lo verdaderamente preocupante no es lo que pasó ayer, sino los casos de estas chicas por las que se marcha. Por supuesto que es condenable, además porque todos están diciendo que nadie dio la orden, eso es preocupante porque entonces a quién obedece la policía, órdenes de quién cumplían, y si no obedecen, es otro problema", dijo.

Respecto a los videos donde se ve que elementos de la Guardia Nacional llegan a hacer un cerco de seguridad entre los manifestantes y los policías, luego de los disparos al aire, Revilla Solís consideró que estos hechos demuestran el avance de la militarización.

Se va a caer, se va a caer: el patriarcado político se va a caer

En la conferencia de prensa de la Red Feminista de Quintana Roo, se exigió la destitución del secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, la asunción de la responsabilidad por parte de la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa y una disculpa pública por parte del gobierno de Carlos Joaquín.

En el tema de paridad de género, el tambaleo que están causando las "legisladoras de la paridad" no tiene vuelta de hoja; y advierten que conforme ellas avancen en el terreno político los hombres se sienten (y sentirán) cada vez más amenazados. Conocedoras de ese mundo, saben que ellos buscan ya opciones para frenarlas por debajo de la mesa. "Van a cubrir sus estas candidaturas femeninas como lo han hecho en otras ocasiones, en lugares donde el partido no tiene mucha competitividad. Ahí van a mandar a las mujeres, en los estados donde se saben perdidos. Y van a intentar otra especie de ´Juanitas´ o ´Manuelitas´ como han hecho en otros estados en cuanto al tema de las alcaldías", adelantó Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano.

Consideró que hasta hoy los políticos se han limitado al discurso de lo políticamente correcto. "Públicamente se expresan en la igualdad, pero en la práctica están las resistencias ahí para que las mujeres no avancemos o avancen lo menos posible. En las diputaciones no sienten riesgos porque el control lo mantienen ellos, pero cuando se trata de cargos definidos no te dejan pasar", aseguró. "Sin embargo veremos un mayor número de mujeres postulándose y tendremos que hacer un esfuerzo por acompañarlas como candidatas. Si previo al registro de candidaturas femeninas hay impugnaciones, veremos el costo político que tendrán que pagar los partidos que impugnen", precisó.

"Es inevitable, esto ya nadie lo para", advirtió la diputada panista Adriana Dávila. "Será mejor que quienes dudan en nuestro avance y nuestra forma de hacer política, dejen de resistirse. Que los partidos políticos no sólo hagan por cuota la designación y postulación de candidatas ¡Queremos que nos apoyen de la misma forma que apoyan a los hombres! No vale que abandonen a las mujeres en el camino de la candidatura, queremos también que también nos apoyen, nos impulsen y catapulten. He visto una gran solidaridad entre los varones: terminan agarrándose todos del chongo con tal de no dejarnos pasar a algunas", narró.

Martha Tagle visualiza que en este camino todavía falta mucho por recorrer y ver en cuanto a resistencias de género. "En la sesión del INE muchos partidos utilizaron el tema de manera mediática, los que al principio estaban en contra cambiaron su discurso en los posicionamientos ¡Incluso mi propio partido no se posicionó! Aun cuando en nuestra agenda política hay temas de género. Fue hasta que la prensa les preguntó cuando marcaron su posicionamiento. Sin duda, dentro de los partidos hay tensión al respecto", reconoció.

Tanto en el terreno de la violencia política como de género, feministas, diputadas y senadoras han señalado la misoginia que existe en los poderes. Una controversia a una cuerdo que se firmó en 2019 y la represión policíaca ante una autoridad ausente en el tema de feminicidios pero sí presente para reprender las manifestaciones.