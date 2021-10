Restaurantes de chefs mexicanas

En el día del chef, 20 de octubre queremos reconocer los lugares que son dirigidos por algunas chefs. Cuando buscamos en Google "restaurantes cerca de mí", pocas veces nos fijamos si éstos son dirigidos por mujeres.

Entre las chefs reconocidas está Daniela Soto-Innes, quien se convirtió en la mujer más joven en ingresar a la lista de The World´S 50 Best Restaurants, donde su creatividad, consistencia y energía resultaron determinantes para alcanzar la cima en Nueva York, actualmente chef del restaurante Cosme en esa ciudad.

Sin embargo, no queríamos dejar pasar los lugares de chefs mexicanas que no han sido reconocidas pero cuyos lugares podemos visitar en este día. Aunque no lo creas hasta en la cocina hay machismo, son pocas las mujeres que han sido reconocidas como "chefs". De acuerdo con la ONU, menos del 4% de los jefes de cocina que han sido reconocidas con estrellas Michelin han sido mujeres.

Chef: Scarlett Lineman

Restaurante: Cicatriz

Cicatriz es dirigido or Scarlett Lindeman, una mujer que lleva en la piel historias de migración y mestizaje cultural. Cursó "food studies" bajo una óptica antropolótica y sociológica, en la Universidad de Nueva York y se especializó en comida mexicana y migración, es coautora del libro Dinner at the log table, de acuerdo con el diario Reforma.

Chef: Anna Condax

Restaurante: Flavo

Anna Condax, francesa, quien junto con el chileno Ricardo Verdejo, habían planeado abrir Flavo antes de la pandemia, Así que tuvieron que parar su proyecto y después retomarlo. Tuvieron que trabajar en equipo y con sus egos, pensando que podían lograrlo en México. Por lo que diseñaron cenas "pop up", con menús de temporada siempre privilegiando a los vegetales.

Carmen "Titita" Ramírez

Restaurante: El Bajío

El restaurante de Camen Ramírez empezó con un pequeño local de comida mexicana en la delegación Azcapotzalco, después cobró fama hasta lelgar a ser una de las cadenas restaruranteras más destacadas.

Amparito, Los machetes de 'Amparito'

La señora Amparito fue la fundadora de los famosos machetes en la colonia Guerrero, comenzó como un negocio local pequeño y familiar y ahora tiene sucursales hasta imitadores.

Mareven, Lady Tacos de Canasta

Mareven se dio a conocer en la Marcha del Orgullo de 2016, cuando salió a vender sus tacos de canasta a Reforma. Ella nació en Etla, Oaxaca, y ahora radica en la CDMX y vive de la venta de sus tacos de canasta.

Mareven además de vender sus tacos ha ayudado a visibilizar a las personas muxes, a la comunidad LGBT+ y también salió en el documental de Netflix, la viste?

Susana López Solórzano

Un restaurante frente al parque del mercado de San Pedro de los Pinos, la señora Susana tiene un toque casero, de familia de Michoacán. Ella considera que comer los tres tiempos en un comida es "el buen comer", por eso le llamo de esa forma a su restaurante. Su pasión es cocinar y por eso decidió abrir su restaurante que tiene más de 20 años.

