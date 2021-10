Respondemos a las principales dudas sobre el cáncer de mama

¿Cuáles son los principales síntomas? ¿El tamaño de mis senos me hace más propensa al cáncer de mama? ¿Es posible reducir el riesgo de tenerlo? Durante este mes de octubre, reflexionamos sobre la lucha contra el cáncer de mama, este mes no sólo se trata de recordar la importancia de esta enfermedad a nivel mundial, sino de reflexionar sobre ella; para algunas de nosotras recibir toda esta información puede ser abrumador e incluso podría generarnos ansiedad.

Aunque uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad es ser mujer, es una enfermedad multifactorial y existen formas de prevenirla. Por esa razón, acudimos con la Dra. Asucena Mendoza para resolver nuestras dudas sobre esta enfermeda.

¿Cuáles son los principales síntomas?

De acuerdo con la Dra. Mendoza, la enfermedad en etapas iniciales no es molesta ni dolorosa, cuando comienzan a presentarse síntomas es porque nos encontramos en etapas avanzadas. En un 80 % de las pacientes, los principales síntomas son los bultos o bolitas en la zona mamaria; en algunos casos se pueden detectar cambios en la piel como enrojecimiento o piel de naranja; por eso es importante reconocer nuestro cuerpo, porque nos permite detectar cualquier cambio o anormalidad en nuestro cuerpo.

¿El tamaño de mis senos me hace más propensa al cáncer de mama?

"No, es más difícil explorar una mama grande, porque tiene mayor cantidad de tejido, sin embargo no es factor de riesgo". El tamaño no representa una preocupación más al respecto.

¿Es posible reducir los factores de riesgo?

La Dra. Asucena explica que existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables, estos últimos son los que podemos cambiar para reducir la probabilidad de tener cáncer. Los principales son el sedentarismo y nuestra alimentación; realizar actividad física de manera constante, balancear nuestra forma de comer, ayudaría a reducir el riesgo de cáncer de mama.

¿Las mujeres que se someten a una mastectomía tienen mayor probabilidad de terminar con el cáncer?

"Hablando propiamente de cáncer, en etapas clínicas tempranas podríamos ofrecer una mastectomía". De acuerdo con la especialista, el tratamiento contra el cáncer de mama varía de acuerdo con la etapa de diagnóstico, este es un tratamiento en conjunto y es multimodal, en varias ocasiones es necesario valorar si se necesita radioterapia, quimioterapia o algún otro complemento tras la cirugía. Si hay un tumor pequeño, existe un mejor pronóstico para la paciente, por eso la detección temprana es importante, ya que otro procedimiento utilizado es la cuadrantectomía, donde es posible retirar sólo la parte afectada por el cáncer.

¿Cuáles son las mejores formas de detectarlo?

Debido a que la enfermedad no presenta síntomas en etapas tempranas, la forma más efectiva de hacerlo es a través de una mastografía, principalmente para las mujeres mayores de 40 años. Esto consiste en una radiografía de los senos donde se buscan microcalcificaciones o pequeños puntos blancos, que es como se manifiestan. "Con la mastografía podemos detectarlo antes de que se toque", es decir antes de que sea visible en nuestro cuerpo.

Entonces ¿las mujeres jóvenes también podemos realizarnos una mastografía o cómo podemos detectarlo?

La Dra. Asucena nos explica que no, "la mastografía se recomienda para mujeres mayores de 40 años, ya que antes de esa edad la mama es muy densa, esto quiere decir que es muy blanca, por la cantidad de agua que tiene; por esa situación a partir de los 40 años, disminuye la densidad mamaria y pueden detectarse las microcalcificaciones. Antes de esta edad, es complicado detectar los puntos blancos con la mastografía".

La Doctora nos recomienda que si eres menor de 40 años y tienes alguna alteración, lo mejor es realizarse un ultrasonido mamario y acudir a una revisión médica.

¿Cuáles son los principales errores que cometemos durante la autoexploración?

Para la especialista la respuesta es clara "uno de los principales errores es no realizarla", porque no estamos acostumbradas a realizarlo. Ella nos recomienda realizar el autoexamen una semana después de que termine nuestro ciclo menstrual, eso nos permite conocer nuestra mama y darnos cuenta de cualquier alteración a tiempo.

¿Cuándo debemos acudir a revisión?

A partir de los 18 años debemos revisarnos en casa, a partir de los 25 debemos acudir con una especialista complementándolo con la revisión en casa, a partir de los 40 debemos realizarnos la mastografía, nos responde la Dra. Mendoza.

¿Es posible embarazarse después de tener cáncer?

Sí es posible, después de la enfermedad la fertilidad regresa; pero debemos continuar con las revisiones y dar seguimiento al embarazo, para cuidar la salud de la madre.

Para finalizar, la Dra. Asucena Mendoza nos compartió sus consejos sobre el cáncer de mama como especialista:

"Yo sé que el padecer que tener un diagnóstico de este tipo, cáncer en general, una en ese momento, siente que se derrumba todo y que es un problema importante. Sin embargo, me gustaría que supieran que no están solas, finalmente cuentan con nosotras incondicionalmente, con su oncóloga, para cualquier duda o pregunta."

"Quisiéramos detectar en etapas clínicas tempranas para ofrecer buenos resultados, es necesario realizarnos cada año los estudios y en caso de tener alguna alteración no se sientan solas, cuentan con nosotras"

