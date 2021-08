Representación de la mujer en medios destaca en Michoacán y Oaxaca: estudio

La Ciudad de México ha dejado de ser líder en representar a la mujer en los medios, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés).

En este 2020, se analizaron los medios de 145 países. En el caso de México se planteó la pregunta ¿es realmente la Ciudad de México la lider en el país en posicionar a las mujeres? Considerando que en 2015 el resultado había sido sí, este año dejó sorprendidas a las investigadoras.

Se estudiaron 40 medios de comunicación indicando que se presentaron algunos retos importantes debido a la pandemia asociada al virus SARS -COVID 19 entre los que se encontraron la capacitación de las monitoristas en la virtualidad, la compresión de los archivos y la división del trabajo en contingencia sanitaria, arrojando como resultados lo siguiente:

-En 2020, las mujeres estuvieron presentes en las noticias un 25%, 2% menos que en 2015

-Respondiendo la pregunta inicial, la CDMX ocupo el tercer lugar en posicionar a las mujeres en las noticias, descendió dos lugares respecto de 2015.

Pero, ¿cuántas noticias están centradas en mujeres? En Ciudad de México un 26%, sin embargo, nuevamente no ocupa el primer lugar, se encuentra por debajo de Michoacán y Oaxaca. Ante ello destacó un estancamiento sobre la representación de las mueres en las noticias, sobre todo por el contexto de los eventos que tienen que ver con protestas feministas, es decir, aunque se cubrieron y se mencionaron en las noticias, el porcentaje no aumentó considerablemente.

Cuando se analizó de forma cualitativa este porcentaje, se destacó el uso de estereotipos particularmente en las protestas y por otro lado, se abordan los feminicidio desde una perspectiva de revictimizacion en muchas ocasiones.

Sobre las noticias que abordan la temática de desigualdad de género, la Ciudad de México tampoco lideró. Se encuentra por debajo de casi la mitad de los estados del territorio mexicano y esto nos dice que no se está destacando la desigualdad de género, los medios no consideran relevante enfatizar o escribir sobre esta desigualdad y también se encontró que no hay avance respecto del monitoreo de 2015.

Las preguntan que resuenan ahora son: ¿qué historias cuentan los medios? ¿A quienes ignoran?

CÓMO SE ELABORÓ EL ESTUDIO

La presentación de los resultados del GMMP en México, se realizó de manera virtual organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE).

Este estudio es reconocido por ser el más grande del mundo con la temática de género y medios de comunicación, donde se reúnen cientos de voluntarias, estudiantes universitarias, investigadoras y colaboradoras, para realizar un ejercicio de monitoreo. La idea central es hacer una fotografía instantánea de género en un día elegido de forma aleatoria y analizar cómo representan a la mujer en las noticias.

Algunos de los cuestionamientos que se utilizan como punto de partida pueden ser: "¿Hay estereotipos en cuanto a los roles de género? ¿La mujer es vista como una víctima? ¿Quién presenta las noticias? ¿Cuál es el papel con el que la mujer es percibida? ¿Cómo encuadran las protestas que tienen que ver con género?".

La elección del día para el monitoreo es un "día ordinario", se entiende como uno cuya agenda en las noticias mezcla una serie de temas e historias comunes y corrientes, desde política, economía, deportes, cultura, seguridad, por mencionar algunos. Se inició desde las 4 a.m. para concluir a las 11:30 p.m aproximadamente y posteriormente se codificó las semanas siguientes.

Este análisis se originó desde 1995, cuando personas voluntarias de 71 países realizaron el seguimiento de la presencia de las mujeres en sus noticias nacionales en distintos medios de comunicación (radio, tv, prensa) y desde entonces se repite cada 5 años considerando cambios y variaciones en las dimensiones de género de acuerdo con los contenidos que realizan los medios de comunicación y así se han construido nuevos indicadores para su medición.

Se analizaron los medios de comunicación más importantes del país en cada entidad federativa, es decir, se contó con 32 equipos en México. La académica e investigadora Yennúe Zárate presentó los resultados de la CDMX donde participaron 20 investigadoras en ciencias sociales con perspectiva de género, miembros de programas de licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y se coordinaron con instituciones como el ITESO, en Guadalajara.

La importancia a nivel global, regional y nacional y específicamente en Ciudad de México es que que esos datos puedan tener incidencia política y social para las mujeres, para repensar una agenda que nos involucre desde otras perspectivas.

Y tu, ¿ya reflexionaste sobre cómo nos mencionan, cuando nos mencionan, quién nos menciona en las noticias?

Dalia Morquecho Teniza - egresada de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Politóloga y Gestora Social por la UAM y estudiante de Derecho en la UNAM