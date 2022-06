¿Regresó lo emo? 5 bandas de pop punk con mujeres que debes conocer

El cartel del Corona Capital Fest ha llamado al atención porque trae como banda principal a My Chemical Romance, una banda estadounidense que marcó a la generación de adolescentes de la primera década del siglo XXI, los llamados emos.

Los emos eran una tribu urbana que se caracterizaba por tener un estado melancólico, se maquillaban los ojos de negro, tenían flecos largos.

Los emos eran adolescentes que se sentían incomprendidos y rechazados, se sentían protegidos dentro de su grupo, según la Universidad Pontificia Comillas de España.

Algunos de los grupos musicales que representaban a esta cultura eran Panic! At the disco, My Chemical, Romance, AFI, entre otros, ¿pero quiénes eran las bandas emos de mujeres o donde había alguna? Conoce cinco bandas donde aparece una mujer.

1, Paramore

Es una banda de Estados Unidos que está integrada por Hayley Williams (vocalista), Taylor York (guitarra) y Zac Farro (batería).

La cantante de Paramore, Hayley Williams dirige el nuevo podcast perteneciente a la serie semanal de Back to Back Sounds de la BBC, Everything is Emo.

En su segunda entrega del programa donde la cantante comparte su "amor por la música que dio forma a los años 90 hasta la actualidad", dedicó tiempo para hablar de una de las pérdidas más grandes de los últimos meses que ha conmovido a la industria musical: la muerte de Taylor Hawkins, integrante de los Foo Fighters, que tuvo influencia en al banda.

2, PVRIS

Es una banda también de Estados Unidos, se formó en 2012 por Lynn Gunn y Brian MacDonald.

Lynn Gunn se ha definino como lesbiana. Le contó a su madre sobre su orientación sexual a través de una carta, cuando se iba a su pimera gira con PVRIS.

Lyndsey busca convertirse en un modelo a seguir para la comunidad LGBT y para los jóvenes que desearían ser como ella porque nunca tuvo a nadie en ese marco para admirar, lo que hizo que salir abiertamente gay fuera un poco incómodo para ella.

3, Tonight Alive

Es un grupo pop punk originario de Sídney, Australia formado por Jenna McDougall (voz), Whakaio Taahi (guitarra y coros), Cameron Adler (bajo), Jake Hardy (guitarra) y Matt Best (batería). Quien en 2018 hizo una pausa para priorizar su salud mental.

A inicios de este mes, Jenna McDougall dio a conocer que lanzará un proyecto sola, llamado Hevenshe.

4, Walls of Jericho

Era otra de las bandas escuchadas por los emos era Walls of Jericko donde aparecía Candace Kucsulain, la vocalista. Se conformó en 1998, en Detroit, Michigan.

5, Elli noise

Es una banda mexicana de rock mexciana originaria de la Ciudad de México, s einetró por Mariana Priego, Mariano Priego, Eder Cuevas, Iván Morales y Bam Cadena.

Elli Noise se posicionan como leyendas y precursores del punk rock en México y grupo que ha sido la inspiración de muchas bandas de la escena nacional.

Su ultimo álbum fue Duerme Dulce Duerme en el 2016 y desde ese año la agrupación se alejo de los escenarios hasta este 2022 con un nuevo material titulado "El Reflejo" .

