Registran a la primera niña con apellidos de las abuelas

Se registra el primer caso de una niña con apellidos de sus abuelas. Este es el caso de Luna Amelia Rangel Cabrera, la primera niña queretana en ser registrada con los apellidos paternos de su padre y madre, debido a un amparo.

El proceso se da después de tres meses de amparo, la madre y padre de la menor pudieron registrarla con sus apellidos paternos.

El proceso legal comenzó en noviembre del año pasado, cuya sentencia fue dictada el 26 de enero de 2022. A partir de esa fecha, dijo, solo fue cuestión de esperar para que les entregaran el acta de nacimiento de la menor.

Mariel Pérez Cabrera destacó que, tanto ella, como el padre, decidieron el orden de los apellidos de su hija, ya que desean dar continuidad a los de sus respectivas madres.

“Para romper esos estereotipos que existen alrededor de cómo deben llamarse, nombrarse las personas, porque pues tiene que ver con la identidad de las personas, es un derecho humano y creo que, pues, partiendo de esta cuestión, pues ese fue nuestro deseo, el que nuestras mamás sean reconocidas en su labor y que se dé continuidad a los apellidos maternos”, subrayó.

LA IMPORTANCIA DE LOS APELLIDOS DE LAS MADRES

Mariel reconoce que las madres son quienes llevan más la carga de la crianza y los cuidados, registrara a su hija con el apellido de las abuelas es una forma de reconocerlas. También nombró la ausencia de los padres.

“Los papás no están presentes y llevan el apellido y lo siguen preservando, aun cuando no contribuyen, aun cuando no son parte de, pues se sigue prevaleciendo; entonces, queremos romper estos estereotipos y que el papel de la mujer y de la mamá sea igual de importante y equitativo que el del papá”.

El padre, Pérez Cabrera, señaló que no están inventano nada extraordinario. Aunque el proceso sí ses lento, todo por el Seguro Social y las prestaciones básicas, así como el seguro de gastos mayores. “El hecho de no tener un registro de mi hija, pues nos limita en todos estos beneficios que tiene por derecho de nacimiento nuestra hija”, refirió.

La madre señaló que concluir este proceso, emprenderán otro para que los apellidos de su otra hija sean iguales al de Luna Amelia

¿CÓMO CAMBIAR EL APELLIDO?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional un artículo del Código Civil que obliga a registrar a las y los niños en el acta de nacimiento, primero con el apellido paterno y luego con el materno, pues es un hecho que evidencia la desigualdad de género.

Requisitos para registrar a un bebé con el apellido materno antes que el paterno

Ai quieres registrar a un reciÉn nacido con el apellido materno primero, deberás presentarte con tu bebé y los documentos que normalmente se piden, los cuales son:

-Certificado de nacimiento (expedido por el Hospital, la Secretaría de Salud ó la Partera Registrada).

-Copia del Acta de Matrimonio o Nacimiento de los padres.

-Identificación oficial de los padres.

-Comprobante de domicilio.

-Dos testigos mayores de edad, con copia de Identificación oficial.

Es importante considerar que en caso de no que no se presente alguno de los padres, para que pueda aparecer su nombre en el acta, debes presentar una Copia Certificada del Acta de Matrimonio y si los progenitores no están casados, sólo aparecerá el nombre del progenitor que se presente.