Reducción de salarios y hostigamiento: discriminación que enfrentan las embarazadas

El informe La discriminación laboral por embarazo, que forma parte de la serie "Prácticas que vulneran la maternidad en México", llevado a cabo por la organización Early Institute, da cuenta de las condiciones de discriminación que enfrentan las mujeres embarazadas en México.

La Discriminación Laboral por Embarazo (DLE) es una problemática común que enfrentan las mujeres, no obstánte, ha sido invisibilizada y normalizada. Este tipo de discriminacición es parte de la violencia que se incentiva por un conjunto de prejuicios y estereotipos sobre la maternidad en el espacio laboral y el espacio público.

De acuerdo con Early Institute, el impacto de la DLE puede verse reflejado en la afección a múltiples derechos de la mujer embarazada, de su bebé y su familia, no solamente en sus derechos laborales.

Captura de pantalla tomada del sitio web de Early Institute.

Este tipo de discriminación está comúnmente asociada con el despido, pero también abarca otro tipo de conductas como el hostigamiento laboral, la negociación de ascenso, la reducción de salarios, cambios de condiciones laborales en prejuicio de la mujer embarazada, descuentos económicos por ejercer licencias médicas, obligar a las mujeres a trabajar en periodo de incapacidad por maternidad, e incluso la interrupción de contrato por honorarios en el periodo de incapacidad.

La discriminación laboral por embarazo en México

El informe presentado por Early Institute cuenta con un análisis de solicitudes de información para determinar la situación de las mujeres embarazadas frente a la discriminación laboral.

Según datos recabados de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el 17.3% de las mujeres que reportaron haber tenido un empleo en los últimos cinco años sufrió alguna forma de DLE.

La Discriminación Laboral por Embarazo es un problema en México mucho más frecuente de lo que imaginamos.



Te invitamos a descargar nuestro informe completo sobre #DLE en https://t.co/qgIxJwzhYH

#EmbarazoSinDiscriminacion #LaMaternidadSeProtege pic.twitter.com/74h1gE3l9P — Early Institute (@EarlyInstitute) January 19, 2022

Desde 2012, el embarazo se encuentra en las primeras causas de discriminación, según la misma intancia. Además se estima que el 31% de las quejas de presunta discriminación se refieren a casos motivados por un embarazo.

El 88% de los asuntos atendidos por presunta DLE fueron cometidos por particulares y el 12% por personal del servicio público.

"Me decían que eran temas personales y que debía cumplir con mi labor"

El estudio también recaba la experiencia de diversas mujeres que enfrentaron discriminación a raíz de su embarazo, en él se leen algunas de las declaraciones sobre los abusos a los que fueron sometidas, desde obligarlas a trabajar durante su tiempo de incapacidad por maternidad, hasta reducir sus salarios.

"Desde que me embaracé comencé a ser discriminada; en mi incapacidad se me solicitó trabajo e incluso el mismo día del nacimiento de mi bebé tuve que atender requerimientos desde la camilla de la clínica. Desde el parto hubo oportunidades de crecimiento laboral, sin embargo, nunca se me dio la oportunidad", es uno de los testimonios que se lee en el sitio web de Early Institute.

Captura de pantalla tomada del sitio web de Early Institute.

Según el estudio, algunas de las características de las mujeres que sufren mayor DLE son: mujeres con bajos salarios, trabajadoras del hogar, empleadas de fábricas, trabajadoras que no cuentan con prestaciones de ley derivadas de su relación contractual y mujeres con contratos temporales.