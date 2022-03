Red flags en el uso del condón

A pesar de la difusión de información sobre el uso del condón, se siguen encontrando muchos pretextos, estas son algunas red flags que puedes identificar para conocer la postura de tu pareja o compañero sexual respecto al uso del condón.

La investigación del doctor en psicología Rolando Díaz-Loving, menciona que la utilización del preservativo continúa como uno de los grandes faltantes en las prácticas de sexo seguro.

Según su estudio, uno de los motivos por los que no se usa el condón es la disparidad entre el conocimiento y las conductas preventivas. También tiene que ver con una serie de mitos que puede ser motivo de violencias, como quitarse el preservativo sin avisar.

El condón no solo ayuda a prevenir embarazos no deseados, también es una de las principales herramientas para evitar adquirir alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS). Por ello, es importante recordar que esta medida no solo aplica a las parejas heterosexuales.

Red flags que te pueden advertir que tu pareja se opone al uso del condón

"No me gusta usarlo porque se siente raro"

La red flag más común respecto al uso del condón son ´argumentos´ como "no se siente igual" o "me aprieta". Si bien es cierto que el preservativo no es parte de nuestra anatomía, puede que te sea incómodo o percibas disminución en la sensibilidad las primeras veces que lo usas. Sin embargo, es un método necesario para tu protección y la de tu pareja.

Recuerda que el placer sí o sí también se vincula con el hecho de sentirte protegido y protegida.

"Me causa irritación"

Para no hacer tan evidente las red flags (o violencia) respecto al uso del condón, algunos hombres usan como ´argumento´ su salud. Es probable que en algún momento de la vida te encuentres con un varón que diga que «le causaba alergia».

No es que no exista la alergia, se entiende que el organismo de algunas personas no tolera el contacto con materiales como el látex. Se enrojece la piel, nos da comezón y, a veces, hay que lidiar con lesiones en la piel y dificultad respiratoria.

Pero no hay problema alguno, pues existen los condones de poliisopreno sintético, un material resistente que como beneficio da mayor sensibilidad.

"Está muy apretado"

Otra de las red flags que usan como ´argumento´ para evitar el uso del condón también es frecuente toparse con alguien que asegure que "le aprieta mucho y siente que le corta la circulación". Lo único relevante de este pretexto es la importancia de que utilices el condón con el que sientas mayor comodidad. El condón debe ser lo suficientemente ajustado para evitar accidentes, pero no te debe causar malestar; conocer diferentes texturas y tallas es algo que puede ayudar.

La anatomía del condón está diseñada para expandirse al tamaño necesario, se coloca de la punta del pene a la base. Si algún día tu pareja te pone esta excusa, toma el condón y úsalo en el pie. Verás hasta qué altura te llega.

¿Has identificado alguna de estas red flags en tu pareja o compañero sexual respecto al uso del condón? Recuerda que el uso del preservativo no solo tiene que ver con la salud física. La negación a utilizarlo trae consigo un tipo de violencia física y emocional.

Con información de Homosensual

SC