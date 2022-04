Recomendaciones para el uso correcto de llavero autodefensa

No debería ser necesario. Cualquier mujer debería poder caminar por cualquier calle y a cualquier hora del día sin miedo de que aparezca un agresor que pueda poner en peligro tu integridad física, robarte tus pertenencias o simplemente incomodarte o darte un susto de muerte. Tristemente vivir estas situaciones es una realidad que viven las mujeres día a día, por lo que es importante conocer las herramientas de autodefensa que puedes utilizar.

Los llaveros con aditamentos como gas pimienta, tasers eléctricos, navajas y manoplas se han vuelto una opción para las mujeres y su defensa personal. Sin embargo, estos artefactos que se han popularizado deben usarse con cuidado y siguiendo las indicaciones para que su uso sea correcto y eficaz.

"En realidad todo puede ser un arma. Acostúmbrese a pensar en qué cosas de su alrededor les pueden servir para golpear, arañar y cortar en caso de ser necesario", mencionan usuarias respecto al uso de los llaveros.

TASERS

Los tasers deben tener un voltaje alto para funcionar, estar cargados, ser de un tamaño considerable para una buena carga y que estén hechos con material de buena calidad. Los tasers deben colocarse en partes específicas del cuerpo y pueden no servir de mucho si el atacante trae ropa gruesa.

Usar un taser solo un segundo provoca la contracción en los músculos de la zona corporal donde se aplique. Con dos segundos, ocurren espasmos musculares y se experimenta desorientación.

Si se utiliza de tres a cinco segundos, se puede perder el balance del cuerpo. Todo ello si únicamente es aplicado en zonas alejadas de la caja toráxica, como un brazo o una pierna.

Sin embargo, si se aplica en la cabeza o en el pecho, puede provocar que se detengan las funciones del cerebro o corazón, lo cual podría ser tipificado como homicidio o tentativa de homicidio.

GAS PIMIENTA

El spray pimienta es un compuesto químico -aunque también existen preparaciones caseras- que irrita fuertemente los ojos. Puede provocar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal.

Expertos en defensa personal advierten que estos dispositivos pueden ser un arma de doble filo. Si el portador enfrenta una agresión y no sabe utilizarlos correctamente, estos instrumentos pueden ser arrebatados por el atacante y ser usados en contra de la víctima.

NAVAJAS, MANOPLAS Y KUBOTAN

Las navajas que sólo son navajas no son permitidas para ser portadas, según la legislación mexicana. Para poder portar alguna como defensa personal se debe optar por navajas multifuncionales que puedan justificar como herramienta de trabajo.

Para usar las manoplas es necesario saber golpear con puño cerrado y estar acostumbradas a usarlas. Si la manopla es metálica y demasiado grande para la mano (la mayoría están hechas para hombres) puede generar lesiones en la mano al golpear.

El kubotan es una herramienta que permite a una persona menor generar una enorme cantidad de poder de ataque. Cuando un punto de presión es golpeado con un Kubotan, se puede producir la pérdida inmediata de la conciencia. Ten en cuenta, el kubotan sólo se puede usar para el cumplimiento del dolor e impacto en puntos de presión en combates.

Si bien es cierto que puedes pegar en casi cualquier postura, hay algunas posiciones o posturas que son más adecuadas para las técnicas del Kubotan. Estos son sólo dos posturas estratégicas:

Kubotan de bajo ocultamiento: esta posición se usa cuando tu y tu adversario están en la zona neutral entre sí. Una mano está libre y la otra mano sostiene el Kubotan en la cadera, oculto detrás de tu antebrazo. Esta postura se utiliza a menudo cuando se ven atrapados con la guardia baja y no quieres que tu adversario sepa que tienes un Kubotan en la mano.

Kubotan de alto ocultamiento: se utiliza cuando tu oponente está cerca de ti. Mantén ambas manos en alto mientras ocultas el Kubotan detrás de tu antebrazo dominante.



RECOMENDACIONES

Cargar los implementos por separado para evitar que si te quitan uno, no te quiten todos en un jalón. Es importante tenerlos a la mano en el momento que se sientan inseguras, no cuando ya las están atacando porque la atención irá a tomar la herramienta y no en defenderse.

Es fundamental estar consciente de que los llaveros de autodefensa hay que saber usarlos, practicar con ellos, entrenar cómo usarlos y aprender lo básico de defensa personal o al menos a dar un buen golpe.

"Sepan que su cuerpo es por sí mismo un arma, caminen con la seguridad de saber que pueden y que si alguien comete el error de hacerles daño, o no se va entero o se lo llevan con ustedes", afirman.

