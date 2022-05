Realizan guía para abortar en casa como protesta

La consigna de la despenalización y legalización del aborto libre ha sido de las principales exigencias del movimiento feminista, pero es importante desmitificar que la clandestinidad es insegura por sí misma. Las mujeres siempre se han organizado para acompañar abortos seguros, sea legal o no.

El trabajo de las colectivas feministas que acompañan a mujeres que deciden abortar es fundamental para la atención integral, desde la medicación y procedimientos médicos hasta la contención emocional. Tal es el caso de la colectiva AborterAgs, mujeres acompañantas que se han manifestado en una plaza pública de Aguascalientes mediante la exposición de una guía para abortar en casa.

MUJERES EN LA CLANDESTINIDAD, DESMITIFICANDO LA MORTALIDAD

Uno de los mitos más grandes sobre el aborto es la clandestinidad, entendiendo que las mujeres que abortan y que acompañan abortos lo hacen de forma insegura. Sin embargo, la inseguridad no se refiere al procedimiento, sino a las condiciones y el contexto en las que sucede.

Debido a que el aborto aún es tipificado como delito en la mayoría de los estados de la República, las mujeres que abortan en casa y las mujeres acompañantas deben hacer el procedimiento en secreto y con precauciones para que no sean criminalizadas.

La colectiva AborteAgs menciona que un aborto se considera clandestino cuando es realizado en hospitales o clínicas, hoteles, moteles, baños públicos y lugares insalubres. Ante esto, han realizado una síntesis del manual sobre el uso del misoprostol, avalado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología.

Es importante que cuando se enfrenta por un proceso de embarazo no deseado, se debe buscar una red de acompañantas que estén capacitadas para el procedimiento de aborto en casa. Debido a que es un proceso que requiere de monitoreo constante así como acompañamiento emocional, debe tener una red de confianza.

GUÍA PARA ABORTAR SEGURA EN CASA

El misoprostol es un medicamento que se utiliza para tratar úlceras, inducir el parto y controlar hemorragias posparto, también puede ayudar a terminar con un embarazo no deseado hasta 12 semanas de gestación.

Si tienes un embarazo no deseado de más de 12 semanas consulta con tu red acompañantas de aborto seguro en casa sobre cuál es el protocolo indicado, según tu etapa gestacional.

Los síntomas frecuentes que se presentan pueden ser: diarrea, náuseas, sangrado con coágulos, escalofríos, fiebre, dolor y cólicos más intensos a los de la menstruación.

Tu red de acompañantas de aborto seguro en casa te debe dar indicaciones sobre cuáles son los medicamentos que puedes usar para controlar los síntimas y otras formas de aminoararlos de manera segura.

El misoprostol genera contracciones en tu útero, mismas que permitirán la expulsión del producto. Pide ayuda a tu red de acompañantas para poder identificar una óptima expulsión.

Entre mayor comunicación tengas con ellas, tendrás un procedimiento acompañado, informado y seguro.

Recuerda no hay limite de abortos posibles, el misoprostol no daña permanentemente nada en nuestras cuerpas, no afecta tu fertilidad ni cuaquier otra funcion biológica.

