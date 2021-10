Razones por las que las mujeres son más propensas a padecer depresión

No se trata de un simple sentimiento de tristeza y tampoco se soluciona "echandole ganas", la depresión es una condición que afecta a las personas de forma física y emocional, que puede llegar a desembocar muchos otros problemas de salud, incluso puede terminar en el suicidio. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) las mujeres son más propensas a sufrir depresión y ansiedad.

"Estaba en la pubertad cuando la depresión no me permitía vivir mi vida con tranquilidad, me sentía cansada y desanimada todo el tiempo, solo deseaba dormir durante horas. Tenía pensamientos muy destructivos que me llevaron a alejarme incluso de las cosas que más disfrutaba hacer. Sentía que el mundo se me venía encima.", cuenta Ilse en entrevista para La Cadera de Eva.

Ilse tiene 23 años y es originaria del Estado de México. Sus padres se divorciaron cuando ella era una niña, cuestión por la que asegura haber vivido una niñez complicada y solitaria. A los 14 años fue diagnosticada con depresión, comenzó un proceso terapéutico acompañada por una psicóloga.

"Mi mamá me llevó con una psicóloga, les parecía extraño que yo durmiera tanto. Además era muy enfermiza y no parecía tener ya ningún interés por las cosas que antes disfrutaba hacer. Fue una época muy difícil para mí porque me sentía muy perdida y mi comportamiento era muy agresivo", cuenta la joven.

Mujeres son más propensas a la depresión

De acuerdo con la OMS, la depresión es más común en las mujeres (5,1%) que en los hombres (3,6%). Las lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio, son actos que se pueden realizar en cualquier momento de la vida, y fueron la segunda causa de defunción entre las mujeres de 15 a 29 años de edad en 2015.

Los trastornos depresivos en los adolescentes de 15 a 19 años son las principales causas de mala salud en todo el mundo, y la depresión es la causa más importante dentro de la carga de morbilidad femenina en mujeres de todas las edades, tanto en los países de ingresos altos, como en los de ingresos bajos, asegura la OMS.

"Con mi proceso terapéutico y gracias a que conocí al feminismo me di cuenta que las mujeres tienen muchas más cosas en contra, que afectan su salud mental y emocional. Yo misma me reconocí en muchas problemáticas de género que minaron por completo mi salud emocional, como la violencia sexual y las desigualdades de género", asegura Ilse.

¿Por qué las mujeres son más propensas a padecer depresión?

Las mujeres tienen más probabilidad de enfrentar problemas de depresión y ansiedad a cualquier edad, no obstante, algunos expertos aseguran que durante la pubertad puede aumentar el riesgo en mujeres de padecer depresión, no precisamente por los cambios hormonales que experimentan en esta etapa de la vida, sino también por enfrentarse a problemas relacionados con la sexualidad y la identidad de género, problemas relacionados con conflictos familiares y presión por resultados escolares.

De acuerdo con el sistema de salud Mayo Clinic, después de la pubertad las tasas de depresión son más altas en las mujeres que en los hombres, debido a que las niñas suelen llegar a la pubertad antes que los niños y tienen más probabilidades de sufrir depresión a una edad más temprana. Esta desigualdad entre hombres y mujeres en torno a la depresión puede continuar durante toda la vida.

Transtorno Disfórico Premenstrual

La mayoría de las mujeres que sufren el síndrome premenstrual (SPM) los síntomas como hinchazón abdominal, sensibilidad de las mamas, dolor de cabeza, ansiedad, irritabilidad y tristeza son menores y de corta duración.

No obstante hay una pequeña cantidad de mujeres que padecen síntomas severos e incapacitantes que interrumpen sus estudios, trabajos, relaciones u otras áreas de la vida. Es así como el SPM se puede convertir en trastorno disfórico premenstrual (TDP), un tipo de depresión que suele necesitar tratamiento. Los cambios cíclicos del estrógeno, la progesterona y otras hormonas alteran la función de los químicos cerebrales que controlan el humor, como la serotonina.

Embarazo

De acuerdo con información de Mayo Clinic, durante el embarazo ocurren cambios hormonales drásticos que pueden afectar el humor. Hay otros problemas que pueden aumentar el riesgo de sufrir depresión durante el embarazo o al intentar quedar embarazada, tales como cambios en el estilo de vida, falta de apoyo social, enfrentar un aborto, la infertilidad, la suspensión de tratamientos antidepresivos y la depresión posparto

Perimenopausia y menopausia

El riesgo de depresión puede aumentar durante el paso a la menopausia, una etapa que se llama perimenopausia, cuando los niveles de hormonas varían de forma irregular. El riesgo de depresión también puede aumentar durante la menopausia temprana o después de la menopausia; en ambas ocasiones los niveles de estrógeno se reducen significativamente, afirman expertos.

Brechas de género

De acuerdo con especialistas, la depresión no sólo responde a problemas biológicos, sino que muchas veces son las dificultades sociales y culturales los principales factores que influyen en la depresión, y aunque estos factores de estrés también afectan a los hombres, lo hacen con menor frecuencia ya que las sociedades patriarcales colocan a las mujeres en situaciones de meayor vulnerabilidad.

De acuerdo con Mayo Clinic, las brechas económicas entre hombres y mujeres propician la depresión en las mujeres. "Las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza, lo que causa preocupaciones como la incertidumbre sobre el futuro y la disminución del acceso a los recursos comunitarios y de atención de la salud. Estos problemas pueden causar sentimientos de negatividad, baja autoestima y falta de control de la vida", afirman en su página web.

Sobrecarga laboral

Además, las mujeres enfrentan una doble jornada laboral y la sobrecarga de trabajo también puede llevar a las mujeres a tener problemas de depresión y ansiedad.

Violencia sexual

Es importante no olvidar que las secuelas de abuso sexual y el abuso físico al que las muejres se encuentran más expuestas, las coloca como un blanco de abuso emocional. De acuerdo con expertos, es más probable que las mujeres abusadas emocional, física o sexualmente de niñas o adultas sufran depresión en algún momento de sus vidas que aquellas que no sufrieron abuso.

"He tenido que lidiar con la depresión durante mucho tiempo, a veces tengo recaídas horribles que me impiden vivir con normalidad mi vida, pero continúo en mi proceso psicológico y psiquiátrico", cuenta Ilse.

La depresión debe ser tratada y acompañada por especialistas de la salud como psicólogos o psiquiatras, y existen organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales que brindan servicios terapéuticos a quienes lo necesitan.

Con información de: Mayo Clinic y OMS