Razones para usar lubricante durante el sexo

Hay muchas creencias alrededor del uso de lubricantes mientras nos mastrubamos o mientras tenemos relaciones sexuales, incluso podríamos llegar a sentir vergüenza al utilizarlos, pero no debería ser así. Los lubricantes no sólo hacen más cómodas y placenteras nuestras experiencias sexuales, sino que tienen beneficios para nuestra piel y pueden ser el mejor aliado para estos momentos de intimidad.

Sí, nuestra vulva lubrica naturalmente, pero no siempre produce la cantidad que nos gustaría para nuestros encuentros sexuales y esto no siempre está relacionado con nuestro deseo o nuestra edad; la lubricación depende de muchos factores y no pasa nada si le damos una ayudadita con un lubricante.

En esta ocasión te compartimos algunas de las razones por las que deberías comenzar a incluirlos como parte de tu sexualidad.

1. Todo se mueve mejor

No importa si estás practicando penetración anal o vaginal, o si te estás masturbando con tus manos o con la ayuda de algún juguete sexual; utilizar lubricante hace más fácil que las cosas se deslicen a tu favor, ayudándote a eliminar fricciones incómodas o dolorosas.

Lee: Cosas que no debes utilizar como lubricante para el sexo

2. Más placer

Existen lubricantes que podemos aplicar en otras partes del cuerpo para estimular nuestra sensibilidad. Utilizar lubricante en las zonas erógenas nos ayuda a potenciar las caricias, los besos y todas las estimulaciones que te gusten.

3. Nuevas sensaciones

Los lubricantes no sólo funcionan para la penetración, hay de todo para todxs, existen lubricantes de sabores para el sexo oral, lubricantes de sensación térmica (frío-calor) para aplicarlos mientras te masturbas o para complementar otras estimulaciones. Anímate a experimentar más y a descubrir otras formas de darle placer a tu cuerpo.

4. Alargar el placer

El lubricante nos ayuda a extender el sexo tanto como queramos. La lubricación natural tiene sus límites, ¡eso no está mal! Pero si quieres seguir con la experiencia, puedes ayudarte de un lubricante para la ocasión.

Lee: Consejos para durar más durante el sexo

5. Hidratación total

Los lubricantes a base de agua, contienen sustancias que ayudan a tu piel. Usarlas en tu vulva o vagina, puede mantenerlas hidratadas.

Con información de Ludaa