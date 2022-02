"Quiero limpiar mi nombre", reaparece el estafador de Tinder

El estafador de Tinder sale a hablar y dice que el no le mintió en las víctimas. Sólo entró a Tinder a conocer "chicas" y dice ser un empresario legítimo en Bitcoin.

Después del documental "El estafador de Tinder", Shimon Hayut dio su versión, aseguró que no se siente mal por las víctimas y que tampoco mintió sobre su fortuna. Es un experto en bitcoin.

Shimon Hayut conversó con Insider, expresó que ahora busca limpiar su nombre asegurando que "sólo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder".

Respecto a Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte, las mujeres que atestiguaron en su contra durante el documental dirigido por Felicity Morris, no dudó en afirmar lo siguiente: "[Estas mujeres] no fueron estafadas ni amenazadas... Quiero limpiar mi nombre, quiero decirle al mundo que esto no es cierto".

¿DE DÓNDE VIENE SU FORTUNA?

Al final de documental se observó que Shimon Hayut goza de una vida acomodada con autos de lujo, ropa de diseñador, joyas y sí, nuevas conquistas. ¿Entonces de dónde saca todo ese dinero?

Shimon Hayut se reconoció como un empresario legítimo debido a su inversión en Bitcoin desde 2011. "No necesito decir cuánto vale ahora", afirmó Hayut respecto a sus fondos digitales. "No soy un fraude y no soy una falsificación. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme".

Ahora el llamado "estafador de Tinder", Shimon Hayut, es parte de las múltiples personalidades que mandan mensajes personalizados por 199 dólares en la aplicación Cameo. Tiene una colección de NFT, también creo una página con la frase "Mis enemigos me persiguen".