¿Quiénes fueron las escritoras favoritas al Nobel de Literatura?

La Academia Sueca, encargada de otorgar el Premio Nobel de Literatura, estuvo involucrada en las denuncias del movimiento #MeToo en 2018, en ese entonces, la prensa señaló al fotógrafo Jean-Claude Arnault como un agresor sexual, acusado por 18 mujeres de utilizar su influencia dentro de la Academia para abusar de ellas. Ese año, la academia suspendió la entrega del premio ese año y el panel encargado de elegir a la persona ganadora modificó sus reglas para permitir las renuncias a los cargos.

Tras las acusaciones, la Academia Sueca ha buscado las formas de adaptarse y posicionarse frente a los casos de abuso de manera discreta. El Nobel de Literatura 2021, se entregó esta mañana y en la lista de posibles nominados, destacaron cuatro mujeres que se convirtieron en algunas de las favoritas al galardón, de acuerdo con The New York Times. Aunque no fueron premiadas en esta ocasión, te las presentamos para que las conozcas y te acerques a sus obras.

Annie Ernaux

De origen francés, la autora Annié Ernaux tiene más de 40 años de experiencia como novelista, sus principales obras son autobiográficas donde narra pasajes relacionados con su experiencia de vida como mujer. Una de sus principales obras es "El acontecimiento" donde escribe sobre su aborto en un contexto de soledad durante la década de 1960 en Francia.

Fotografía de WikiCommons

Marysé Condé

Originaria de Guadalupe, una región dependiente de Francia en El Caribe, Marysé Condé recibió el Premio Nobel Alternativo de Literatura, una iniciativa que surgió en 2018 tras las denuncias de #MeToo a la Academia Sueca. La escritora utiliza sus obras para posicionarse frente al gobierno francés, luchando por la independencia de la isla de Guadalupe, además de denunciar la violencia que vivió durante su infancia como afrodescendiente en un contexto colonial en "Corazón que ríe, corazón que llora".

Fotografía de WikiCommons

Jamaica Kincaid

Elaine Potter Richardson nació en Antigua y Barbuda en 1949, vivió su infancia en la isla mientras fue una colonia británica. Hoy es conocida como Jamaica Kincaid, fue favorita a recibir el Nobel de Literatura durante en 2020 y 2021. Su obra está marcada por temas como el género, el colonialismo y la clase. Sus narraciones se enmarcan en la escritura sobre su vida y su familia, principalmente en "Mi hermano" y "Autobiografía de mi madre".





Fotografía de WikiCommons

Dubravka Ugresic

Dubravka es una de las principales autoras croatas del momento. Nacida en la antigua Yugoslavia, sus obras se enfocan en los procesos de guerra civil y exilio político en la década de 1990. Entre sus principales obras se encuentran "Europa en sepia" y "La edad de la piel".

Fotografía de WikiCommons