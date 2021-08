¿Qué son las red flags y cómo influyen cuando queremos empezar una relación?

En el mar existen diferentes banderas para determinar cuáles son los riesgos de meterse a nadar. Existe la bandera verde, aquella que te dice ‘todo en orden’; la amarilla, que indica ‘precaución'; y la roja, que significa “no ingreses al mar”. La expresión ‘Red Flags’, que últimamente se usa mucho, tiene la misma esencia, advertir e identificar los momentos y acciones de peligro antes de sumergirse en una relación de pareja.

Cuando conocemos a una persona, con potencial para ser una nueva pareja, comienza una negociación. Platicamos de gustos, hábitos, pasatiempos, preferencias, planes de vida, creencias entre muchas otras cosas para decidir si realmente estamos interesadas en intentar construir algo con la otra personas.

Soy la persona menos enamoradiza, veo una red flag y ???????????? — Bitch Saavedra (@ValSaavedraYtb) August 10, 2021

En las relaciones existen puntos negociables y acuerdos, sin embargo, las red flags son aquellas cosas, circunstancias o acciones que no deben ser ignoradas o aceptadas por que son tus no negociables; aquellas decisiones que te harían no ir al mar porque es sumamente peligroso.

RED FLAGS IMPORTANTES PARA ELLAS

“¡Hola niñas! Tengo una pregunta para ustedes, ¿cuáles son las red flags cuándo salen con una persona nueva?”, leí una publicación en un grupo de mujeres, a lo que cientos contestaron con diferentes aspectos como la personalidad, los valores, o ciertas expresiones.

El tema con las red flags es que son personales, pero leer el de otras mujeres puede ser una herramienta que ayude a visibilizar conductas violentas o que no deseas que durante años han estado normalizadas bajo la idea del amor romántico.

Red flag: no te contesta los mensajes que le mandas por telepatía. — Maldita Summer (@MalditaSummer) August 9, 2021

1. Criticar tu físico e insinuar que lo debes de cambiar

2. No validar tu sentimientos e insinuar que exageras o estas loca (gaslighting)

3. Criticar a sus ex parejas y asumir que nunca ha tenido la culpa del fin de una relación

4. Que limite, cele o no le dé importancia a tus logros

5. Que haga chistes misóginos y/o critique, invalide o criminalice al movimiento feminista

6. Que te critique a ti o a tus amigas por la forma de vestir

7. Que no entienda el significado de consentimiento

8. Que haga bromas sobre tus inseguridad o intimidades que le has compartido

9. Que limite tus relaciones sociales o intnte violar tu privacidad, como pedir contraseñas o leer conversaciones

10. Que trate mal a su mamá, familia o personas en general

EMPEZAR UNA RELACIÓN ES UNA DECISIÓN

En ocasiones las red flags no aparecen a simple vista; se hacen visibles a medida que se conoce mejor a la otra persona, pero no te preocupes, porque cada momento será tu decisión para entender si puedes aceptarla y dejarla pasar, abordar el tema para llegar a nuevos acuerdos o simplemente no está a discusión y decidir alejarte.

Las relaciones de pareja son negociaciones y acuerdos constantes donde es indispensable establecer límites, para ello es vital distinguir lo que nos gusta, lo que nos disgusta y darnos la oportunidad de construir relaciones donde nos sentimos cómodas.

Por último, recuerda que lo más importante siempre serás tú, por esa razón reconocer cuando una relación no va a funcionar te puede ahorrar mucho dolor, problemas o situaciones incómodas. Es más sano abandonar una relación antes de convertirla en algo insoportable o violento.

Con información de ABC Bienestar

