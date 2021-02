¿Qué son las muertes chiquitas?

"Yo no soy la que se tiene que morir porque he dado vida y placer, es otro, mira hijo de tu puta madre, tú me vuelves a tocar, me vuelves a mirar con una mirada de coraje, me vuelves a sonreír con esa sonrisa cínica, con esa burla, me vuelves a mal tocar el cuerpo y te juro por la vida de mis hijos que te mato", dice una de las entrevistadas.