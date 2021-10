¿Qué significa "romantizar tu vida" y cómo ayuda con el autoestima?

Cuando escuchamos la palabra "romantizar" generalmente pensamos en una idea negativa de algo que es irreal o utópico, pero la idea de romantizar la vida va un poco en otro sentido.

Si buscas "romantizar tu vida" en Youtube seguramente encontrarás un montón de video blogs de youtubers que te invitan a vivir esta nueva forma de ver el mundo. Se trata de una tendencia de estilo de vida en internet que varios influencers han adoptado y han invitado a vivir.

De acuerdo con los influencers, romantizar la vida ayuda a pensar en nuestras experiencias cotidianas como algo digno de ser vivido, y aunque muchos se enfocan en la parte estética de esta nueva tendencia, otros aseguran que va mucho más allá de ponerte ropa linda y animarte a vivir experiencias memorables.

¿Qué significa "romantizar tu vida"?

Romantizar la vida significa darle un nuevo significado a las cosas pequeñas de la vida, en un mundo lleno de meritocracia que siempre nos impulsa a pensar que nuestra vida o que nosotras mismas somos insuficientes.

El concepto de romantizar la vida implica apreciar los pequeños detalles de la vida diaria y buscar vivirlos y pensarlos desde una perspectiva más positiva, en otras palabras, significa apreciar cada parte de tu día a día. Incluso, desde esta lógica se puede romantizar hasta las cosas más banales, como un camino de la casa al transporte público o el salir a hacer las compras de la semana al mercado.

Para romantizar la vida solo hace falta quitarse un poco de expectativas irreales y simplemente mirar con cariño y agradecimiento lo que vives y tienes en el ahora, en el presente.

También, una parte de la idea de romantizar la vida consiste en motivarte a ti misma a vivir experiencias bellas, motivarte a ponerte tu vestido favorito en un día cualquiera, a salir con tus amistades aunque no haya un plan, a salir a pasear solo por que te dió la gana, o cosas más grandes, como por fin hacer ese viaje que tanto has estado planeando.

¿Cómo ayuda esto a la autoestima?

Estamos acostumbradas y acostumbrados a ver modelos de perfección a los que debemos aspirar, las redes sociales han puesto aún más de esa presión. Llegamos a pensar que si no nos vemos o no vivimos como determinados influencers entonces no podemos ser felices, y la autoestima es quien más sufre en el proceso.

Romantizar tu vida invita a la idea de deshacerte de esas ideas preconcebidas y centrarte en celebrar y disfrutar lo que tienes, lo que eres y lo que vives. Además, la idea de romantizar la vida te invita a hacer cosas por ti misma, a disfrutar de tu propia vida, sin duda esto es una parte importante de cuidar el amor propio.

¿Lista para comenzar a romantizar tu vida? ¿Qué piensas sobre esta nueva moda?

