¿Qué significa que una persona sea de género no binario?

Demi Lovato, Miley Cyrus y Sam Smith son algunos famosos que se han declarado no binarios

Una persona de género no binario es aquella que no se siente identificada con ninguno de los términos de la dualidad tradicional entre lo femenino y lo masculino en la sociedad, es decir, que se considera a sí misma en un punto intermedio, o bien en ambas categorías a la vez, o incluso en una u otra dependiendo del momento de su vida. Y aquí es fundamental entender la diferencia entre género y sexo. El género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia al sexo biológico de una persona, según la Asociación Estadounidense de Psicología. En otras palabras, el género es una construcción social y una identidad social.

Hola amigue, un colectivo mexicano, explica que las personas no binarias no deben tener siempre un aspecto andrógino, sino que viven fuera de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino y explican que las personas con género no binario utilizan pronombres neutros como elle o nosotres.

Es importante entender que el género no binario no tiene nada que ver con la orientación sexual o con los gustos eróticos de las personas, sino que se trata de una manera de pensar la relación con la propia esencia, o sea, con lo que comprendemos como nuestra identidad psicológica y social. De manera que una persona no binaria puede sentirse atraída por personas de cualquier sexo o género, del mismo modo en que lo hace cualquier persona que se identifique con los géneros binarios (masculino-femenino).

Dentro del género no binario también existen otras identidades como lo son:

Personas agénero . Aquellas que se identifican con un " género nulo" o " género blanco" que no encaja ni en lo masculino ni en lo femenino .

Personas de género fluido . Aquellas que se identifican con un género masculino , un género femenino o un género no binario dependiendo del momento vital y de las condiciones específicas.

Personas bigénero . Aquellas que se identifican con ambos géneros al mismo tiempo, es decir, que pueden ser masculinas y femeninas en simultáneo.

Personas pangénero. Aquellas que se identifican con múltiples géneros, no solo los dos binarios tradicionales, sino también con otros de los incluidos en esta lista.

¿Por qué es importante visibilizarles?

El 14 de julio de conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, de acuerdo con la Asociación Familias Diversas Argentina (AFDA) esta fecha se conmemora desde el año 2012 y la selección del 14 de julio no es arbitraria, ya que la fecha corresponde al periodo intermedio entre el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día Internacional del Hombre (19 de noviembre).

Según el portal Homosensual, la importancia del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria recae en la lucha que ha protagonizado este sector de la comunidad LGBT+ para exigir su reconocimiento material, las personas no binarias manifiestan su derecho a contar con documentación oficial que les valide como parte de una ciudadanía.

Así mismo, el doctor César Torres Cruz (Centro de Investigaciones y Estudios de Género, UNAM) expresa que la postura de las personas no binarias «va más allá de la vestimenta». Las identidades no binarias se reivindican a través del uso político del lenguaje.

Aunque en la actualidad podemos ser conscientes de los comentarios rancios de quienes se oponen al uso del lenguaje no binario, la verdad es que es mucho más potente de lo que se piensa.

Especialistas como el lingüista Santiago Kalinowsky (Academia Argentina de Letras), la profesora de Lengua y Literatura Romina Mc Cormack y la periodista Florencia Alcaraz señalan que el lenguaje no binario es una «intervención del discurso público». Además de «crear conciencia de la persistencia de una injusticia social», visibiliza estrategias lingüísticas para evitar caer en expresiones racistas, misóginas, clasistas, xenófobas y capacitistas.

La bandera no binaria

Según Homosensual, la bandera no binaria fue diseñada en 2014 por Kye Rowan. La finalidad de contar con un símbolo propio fue delimitar las particularidades entre las personas que se identifican como no binarias y las que se asumen como género fluido, por lo que se usaron distintos colores que, según University of Northern Colorado, cada uno significa:

Amarillo: personas que no se identifican o asumen dentro de un sistema binario

Blanco: para agrupar a las personas que se asumen como varios o todos los géneros

Morado: alusión a quienes están en algún lugar entre lo masculino , femenino o mezcla de ambos

Negro: personas que no se asumen bajo ningún género

