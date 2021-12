Terminar una relación es complicado, deshacerse de los hábitos y rutinas de meses o años, alejarte de las personas con las que compartiste momentos especiales, aprender a estar sola: adaptarte a una nueva vida sin tu pareja es doloroso, pasar por el duelo y sanar lleva tiempo; pero ¿te ha pasado que cuando estás a punto de olvidar y superar todas esas dificultades, tu ex regresa para confundirte? ¿Deberías regresar con tu ex?

Lamentablemente, no eres la única que ha pasado por algo así y estos comportamientos tienen un significado completamente diferente al que te imaginas.

Para empezar, antes de caer en el juego de regresar con nuestro ex después de meses de duelo, debemos preguntarnos ¿por qué terminó la relación? Y ¿qué actitudes llevaron a que se terminara?

Es claro que si las cosas terminaron, fue porque algo no funcionaba y el que regrese cuando estás por iniciar otra relación o cuando retomamos el ritmo de nuestra vida nos habla de una falta de responsabilidad afectiva, un nulo respeto de los límites personales y de inmadurez. Ya que no sus intenciones van más allá de querer reencontrarse, sino que busca controlar y generar confusión respecto a tus decisiones.

Cerrar los ciclos

Aunque tu ex reaparezca en tu vida, solo tú conoces el proceso por el que pasaste para sanar, el trabajo que te costó acercarte a nuevas personas para iniciar una nueva relación; por esa razón, una forma de autocuidado es ser sincera con lo que sientes y lo que buscas para tu vida.

¿Qué significa que tu ex te busque cuando estás a punto de superarlo? Habla de una persona que no sabe estar sola, que no tiene respeto por los límites de las personas y que no está dispuesta a responsabilizarse de sus acciones.

La decisión te corresponde a ti, pero recuerda que la vida sin pareja es posible; siempre puedes rodearte de tus amigas, tu familia o tu red de apoyo para pasar por estos momentos en compañía.