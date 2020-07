¿Qué posiciones sexuales garantizan la estimulación del clítoris?

Tener sexo en distintas posiciones sexuales es ideal para romper con la rutina y alcanzar un placer sexual intenso, pero si te atreves a intentar aquellas posturas que garantizan la estimulación del clítoris, tendrás orgasmos como nunca y por ello, enlistamos para ti las mejores opciones.

Aunque la principal forma de llegar al clítoris es mediante las caricias directas con los dedos, los juguetes eróticos o el sexo oral, también hay posiciones sexuales especiales para hacerlo de forma intensa. Así que dale un giro a tu vida sexual con las mejores posturas para acariciar una de las zonas erógenas más sensibles que hay en el cuerpo femenino.

Posiciones sexuales que garantizan la estimulación del clítoris

Seguro que has escuchado más de una vez que al hablar de placer sexual, no podemos olvidarnos del clítoris, una zona que, de acuerdo a la sexóloga y doctora en psicología, Alexandra Hubin, autora del libro Entre mis labios, Mi clítoris, se extiende varios centímetros en el cuerpo de la mujer. Es como un pene porque se llena de sangre durante la excitación y se alarga, aunque es mucho más sensible que el miembro masculino. Lo que se ve entre los labios vaginales solo es la punta del clítoris, pues se extiende unos 10 centímetros por todos los genitales y desempeña un papel central en la sexualidad femenina.

Existen muchas maneras de estimular el clítoris, incluyendo algunas posiciones sexuales como las que te mostraremos a continuación:

1. Sentada encima o "vaquera"

Es la postura sexual ideal para estimular el clítoris, porque la mujer se coloca encima con las piernas abiertas y flexionadas sobre el hombre, lo que le da el control total de los movimientos y hay una profundidad de penetración intensa, además de un roce muy excitante del clítoris y el punto G. Adicionalmente, el hombre puede estimular con los dedos directamente el clítoris o besar los pezones.

Lee: ¿Cómo hacer la posición sexual 68 para un mejor sexo oral?

2. Sentada frente a frente

Es una postura sencilla pero que permite la estimulación del clítoris en gran medida por la frotación de esta zona contra la zona pélvica del hombre. Para hacerla, él debe sentarse en la cama o en el piso y poner sus piernas en posición de loto, recargándose en sus brazos. Luego, la mujer debe sentarse encima en cuclillas, poniendo cada pierna alrededor de su cuerpo y usando los brazos y la fuerza de las piernas para impulsarse y hacer movimientos de arriba hacia abajo.

Como plus, el hombre puede estimular los pechos, pezones y cuello de la pareja con la boca, lo que elevará al máximo el placer sexual.

Lee: Vibradores y vaginas artificiales son parte del Internet de las cosas

3. Postura del clavo

La mujer debe sentarse en la orilla de una superficie elevada, como una mesa, de manera que su pareja pueda penetrarla de pie mientras ella envuelve el cuerpo del hombre con sus piernas y se recarga con los brazos en la mesa o donde vayan a realizar la posición. Como la mujer tiene que levantar sus piernas, la penetración se vuelve más intensa y se estimula la zona baja del clítoris y si se acompaña de un poco de caricias con los dedos, el placer será increíble.

4. Perrito de pie

Realizar esta posición sexual solo requiere que la mujer se coloque de pie frente a la cama y luego se doble, recargando sus codos sobre la superficie de la cama, de manera que sus glúteos queden elevados y el hombre pueda penetrar desde atrás. Además de que es una postura muy sensual, el ángulo de penetración provocará que se estimule el clítoris de manera interna, permitiendo alcanzar el orgasmo más rápido.

Lee: Sexo anal y las preguntas más frecuentes

5. Triángulo

Es una de las posiciones sexuales para estimular el clítoris más desconocidas, pero es muy efectiva, pues permite que las piernas de la mujer queden a mayor altura, permitiendo que la estimulación clitoriana sea más fácil y rápida. Hacerla es muy sencillo, la mujer simplemente debe recostarse sobre la cama mientras su pareja se pone encima arrodillado y toma una de sus piernas para colocarla sobre su hombro mientras que la otra permanece abajo. La penetración será muy intensa y ambos pueden hacer movimientos para maximizar las sensaciones.

Te aseguramos que, con estas posiciones sexuales ideales para la estimulación del clítoris, disfrutarás junto a tu pareja de un clímax sexual como ningún otro.