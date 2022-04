¿Qué piensan los hombres al ver a una mujer en la calle sola en la noche?

La cultura machista y misógina ha culpabilizado a las mujeres por salir a la calle a cualquier hora del día, por cómo vestía o el lugar donde estaba cuando fue agredida por algún varón.

Según expertas, la cultura mexicana está llena de estereotipos de género, uno de los más predominantes es aquel donde el hombre con masculinidad tradicional le gusta sentirse poderoso y en control.

Ana Celia Chapa, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica que lo que piensan los hombres al ver caminar a una mujer en la calle y de noche se traducen en comportamientos causados por los estereotipos y creencias como que las mujeres deben permanecer en sus casas, que las mujeres que transitan libres por las calles no tienen dueño o que se está insinuando sexualmente por el hecho de existir.

Solo en 2022, los CEM del @MimpPeru han atendido 5861 casos de violencia sexual. Durante 2021, se registraron 22 456 casos de violación, 64% eran menores de edad. Basta ya de violencia contra las mujeres y las niñas. Nada justifica que se las continúe violentando. No es no. pic.twitter.com/pnzIru8vI7 — PNUD Perú (@PNUDperu) April 26, 2022

Sin embargo, se ha dicho que estos comportamientos son causado por pensamientos "irracionales", pero esto no tiene justificación alguna. Según expertas feministas, la creencia de que los varones son irracionales, sólo perpetúa la violencia estructural basada en el sexo que pone a las mujeres como objetos de consumo masculino, por ello, se normaliza la violencia sexual que ejercen los varones cuando acosan o violan a una mujer que está en determinado lugar a determinada hora.

La experta comentó que cuando un hombre con dichas características ve caminar a una mujer en la calle y de noche, comienza a preguntarse, "¿Qué hace esta mujer a estas horas sola en la calle", "Algo está buscando" y debido a distorsiones cognitivas, que son, pensamientos erróneos presentes en la sociedad suelen actuar de manera violenta, ya sea, con piropos, tocamientos, miradas lascivas, hostigamiento y acoso sexual, en algunos casos, llegan a cometer violación.

Las mujeres tenemos derecho a estar solas en la calle a la hora que sea, borrachas o sobrias, sin que eso signifique que nos puedan matar, desaparecer, violar...



¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía!

¡El violador eres tú!

¡El asesino eres tú! — Daniela Malpica (@danielamalpican) April 22, 2022

De acuerdo al análisis de la psicóloga, Ana Celia Chapa, estos hombres intentan culpar a las mujeres de que les falten al respeto, para no tener responsabilidad de sus actos, "Ella lo pedía, si te dice que no es un sí", "Ella me sonrió y por eso se me estaba insinuando" y lo importante a destacar es que estos hombres no sienten culpa de lo que hacen, piensan que la mujer se lo merece.

Minimizan y devalúan a las mujeres con el fin de no sentir culpa, algunos hombres también suelen catalogar a las mujeres entre malas y buenas, entonces ellos deciden castigar a las malas, someterlas por que son mujeres libres, que toman sus propias decisiones y suelen tener la fantasía de poderlas controlar, afirma la especialista.

También asegura, que la sociedad está llena de estos hombres, es por eso que cada vez se registran más casos en contra de las mujeres, pero caminar en la calle en la noche o en el día, no debería ser una causa de falta de respeto para nadie.

