¿Qué pasa cuando las mujeres buscan sexo casual y sin compromiso?

En repetidas ocasiones hemos visto en películas, series y video musicales sexo casual, una práctica relajada y divertida, ¿pero qué implicaciones tiene?

El sexo casual se distingue por ser una relación sin compromiso, sin intención de tener hijos, un matrimonio, ser monógama o aventurarse una noche; no obstante esto no es sinónimo de que no sea una práctica importante o sin sentido. Según un estudio a universitarios de entre 18 a 25 del Journal of Sex Research el 45 por ciento del grupo de personas entrevistadas había tenido alguna relación de sexo casual.

La sexualidad en la sociedad occidental para los hombres se siente como algo obligada, que el deseo debe estar presente de forma constante; no obstante, a las mujeres se les estigmatiza más cuando desean tener múltiples relaciones sexuales y se se vincula con una idea prostibularia dañando la imagen y autoestima, explicó la sexóloga Mónica Mandujano a La Cadera de Eva.

"Esto se debe a la idea romantizada de la sexualidad", comentó la experta y añadió la creencia que dice que las mujeres siempre buscan un vínculo afectivo para no sentir culpa al tener una relación sexual. Otro mito sobre la sexualidad es la "pérdida de la pasión" en las parejas largas y estables, afirmó Mónica, "pero la sexualidad con penetración no es la única forma y tampoco la más placentera".

"Es como una manzana...cuando te comes una manzana no lo haces únicamente por la nutrición, intentas complejizar hasta comer un pie de manzana. El sexo no es solo tener sexo, sino disfrutarlo, hacer algo más rico, más disrutable", expresó la experta.

Si dejamos de ver a nuestro cuerpo como moneda de cambio y lo vemos como algo nuestro comenzamos a destruir los mitos de la sexualidad. Para hacer esto primero hay que conocer nuestro cuerpo, no podemos pedir algo que no sabemos; hay que saber qué nos gusta, pero también tener comunicación para expresarlo, porque "si no pides, no le des la responsabilidad para cumplirlo'. Muchos hombres apenas saben donde penetrar, si una no les dice no van a saber dónde y cómo estimular", dijo Mónica.

Consejos para tener sexo casual

Estar preparada es la primera clave, procura tener condones, lubricante y haber ido con tu ginecóloga o ginecólogo para saber que estás saludable.

Haz atractivo e interesante el encuentro, en muchas ocasiones las personas no se conocen, pero adaptar el lugar de encuentro puede prender mucho la chispa.

Hazlo caliente, no temas poner en práctica todos tus movimientos, es un momento para disfrutar y experimentar, siempre respetando tu comodidad y seguridad. Recuerda que en cualquier momento puedes parar o decir no y por último, nunca olvides el consentimiento.

Se honesta contigo misma y desde el principio establece qué es lo que quieres y buscas y marca los límites que tú necesites. El sexo casual es una práctica que también se debe hablar, es cierto que no hay un vínculo emocional pero sí se puede llegar a diferentes acuerdos.