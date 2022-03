¿Qué nos diría el feminismo sobre la diferencia de edad entre Yuya y Siddaharta?

La relación de Yuya y Siddarharta volvió a ser tema para las redes sociales. "Le lleva 17 años", acusan algunos en sus cuentas de Twitter. Sólo faltarían tres años para cantar la rola de José José "40 y 20, es el amor que importa y no lo que diga la gente".

Sí, tienen razón algunas usuarias de Twitter sobre la relación de Yuya, "Mijas, consíganse un trabajo y dejen de andar chingando. Salgan a encontrarle forma a las nubes o algo". Pero aquí nuestro trabajo es hablas de todo.

Primero atacan a Yuya por ser pro aborto pero decidió ser mamá. Luego con que romantiza la maternidad. Ahora porque siddhartha tiene 44 años. Mijas, consíganse un trabajo y dejen de andar chingando. Salgan a encontrarle forma a las nubes o algo. — Mazapándemia (@liizinie) February 28, 2022

¿QUÉ DICEN LAS FEMINISTAS?

¿Qué podemos decir desde el feminismo sobre la relación de Mariand Castrejón Castañeda mejor conocida como "Yuya" y Jorge Siddhartha González Ibarra, ex integrante de Zoe?

Estamos acostumbradas a que los hombres sean mayores, este texto no va en aras de señalar a Yuya, ni decir que es su "Sugar daddy", todo lo contrario, permitirnos cuestionar esta normalización. Ella es una empresaria y se convirtió en una de las youtubers más vistas. ¿Qué hace un nos lleva a que un hombre de 44 tenga una relación con una joven de 28 años?, de acuerdo al portal Escritura feministas es "la cultura machista", y dice:

"Desde chiques nos repiten el cuento de que las mujeres maduran mucho más rápido que los hombres y usualmente nos alientan a salir con personas más grandes que nosotras para no notar esta supuesta diferencia. No, las mujeres no maduramos más rápido, sino que nos inculcan todo lo que una mujer debe ser desde muy chicas y tenemos una tendencia a asumir los roles impuestos mucho antes que los varones, a quienes se les permite ser niños y disfrutar su libertad durante mucho más tiempo", señaló este portal.

"ERES MUY MADURA PARA TU EDAD"

"Eres muy madura para tu edad", son algunas de las frases que nos llegan a decir, de acuerdo con Escritura feminista esta realidad "suele significar que ya te ven como alguien con quien podrían tener sexo sin que eso implique un delito aunque no van a dar cuenta de la desigualdad que representa la diferencia de edad y la relación de poder que genera".

En este sentido, la cultura mainstream entre ellas las películas y canciones han natrualizado esta sitaución, incluso se han romantizado las relaciones donde hay una amplia diferencia de edad en los vínculos heterosexuales que protagonizan actores como Richard Gere, Leonardo Di Caprio o Woody Allen. ¿Y su fuera el caso contrario? ¿Cómo corren las críticas? ¿Recuerdas cuando ganó la presidencia Macron, cómo se criticó a su esposa?

A un inicio, hace tiempo.. Era normalizado que ellos fueran más grandes porque eran los proveedores, y cuando envejecierán nosotras debíasmo cuidarlos, ¿ahora qué es lo que opera? ¿Relaciones de poder? ¿La cultura patriarcal?

Para hablar del caso específico de Yuya habría que hablar con ella. Por ahí circula una frase en redes, "si es 10 mayor que tú, no se sabe relacionar con las de su edad", ¿será cierto? Entramos en un tema de jerarquías. El tema da para más.