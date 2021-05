¿Qué hizo Evita Perón por la lucha feminista?

Eva Perón es una de las mujeres más famosas e influyentes en la historia política de Argentina y nació hace 102 años. Se convirtió en actriz a los 15 años en Buenos Aires, participó en portadas de revista, radioteatros, y distintas producciones cinematográficas. En 1944, conoció a Juan Domingo Perón, 24 años mayor que ella, en una colecta solidaria a favor de las víctimas del terremoto de San Juan.Se convirtió en primera dama y en activista política, hasta que falleció de cáncer de útero en 1952.

Voto de la mujer

Evita conquistó el voto femenino y mostró su interés por hablar de los derechos de la mujer y las y los trabajadores. "Tuvo la oportunidad de tomar y construir un camino político y no dudó. Triunfó aunque lo tenía todo en contra: era mujer, actriz, trabajaba cuando aún no era muy aceptado que las mujeres trabajasen y no era bien vista en el entorno político", escribió la historiadora Marysa Navarro en la primera autobiografía destacada de la ex primera dama argentina.

En un país con larga historia feminista, como lo es Argentina, Evita consiguió el sufragio femenino. La historiadora sospecha que no lo busco por los ideales del movimiento feminista, sino por los votos de la mujer para Juan Domingo Perón, su esposo. "Aún así Evita abrió todas las puertas para la mujer en la política", escribió Navarro.

La activista anunció desde el balcón presidencial: "El derecho al sufragio femenino no consiste tan sólo en depositar la boleta en la urna. Consisten esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional", frente a miles de mujeres.

Evita Perón continuó impulsando la igualdad de la mujer y en 1949 fundó el Partido Peronista Femenino que organizó y visibilizó a las mujeres para ser parte activa de la política argentina. "No estamos en ninguno de los grandes centros que constituyen un poder en el mundo. Necesitaba mujeres así, infatigables, fervientes, fanáticas. Mujeres intrépidas dispuestas a trabajar día y noche", dijo Eva.

El trabajo doméstico

"La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase", expresó Evita en La razón de mi vida.

Expuso su preocupación por la explotación a la que sometían a las mujeres dentro del hogar, y criticó la vida monótona y obligada por su género. Evita Perón habló y concientizó sobre las mujeres de la clase trabajadora, aquellas silenciadas y oprimidas por años; fue y es un personaje político importante y a pesar de no haberse nombrado como feminista dejo un gran legado en la lucha.