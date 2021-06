¿Qué hacer si el novio de mi hija la maltrata? Guía para padres y madres

La violencia en el noviazgo y la violencia intrafamiliar continúa siendo un problema que enfrentan las mujeres, se encuentra tan normalizado que, en muchas de las ocasiones, la víctima y las personas cercanas a la víctima no saben cómo actuar.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. En México, 76% de las adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, 17% violencia sexual y 15% violencia física por parte de sus parejas, según datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN).

Mucho se habla sobre cómo detectar la violencia y cómo actuar cuando eres la víctima, sin embargo, en muchas de las ocasiones, las mujeres que están siendo violentadas no son conscientes de la violencia ejercida en su contra, o bien, no tienen los recursos y el apoyo necesarios para enfrentar la situación de forma eficaz.

Pero ¿qué podemos hacer cuando tenemos certeza de que una mujer está siendo violentada? ¿qué podemos hacer cuando se trata de nuestra hija?

De acuerdo con el documento "El novio de mi hija la maltrata ¿qué podemos hacer? Guía para padres y madres con hijas adolescentes que sufren violencia de género", editado y publicado por el Instituto Andaluz de la mujer, hay que tener en cuenta la situación para saber cómo actuar:

1. Si ella lo cuenta

Si tu hija es quien te cuenta que está siendo víctima de violencia por parte de su pareja, es fundamental no juzgarla por no hablarlo antes, no presionarla para dar detalles y es fundamental actuar de forma rápida buscando ayuda profesional.

2. Si ella no pide ayuda pero reconoce que hay un problema en su relación

Si ella reconoce que existe un problema en su relación, como padres, será fundamental que la escuchen y le demuestren apoyo. Una buena estrategia es escuchar con atención cada vez que ella cuente y pregunta "¿cómo te sientes?", no deben juzgarla ni decirle que ella se lo ha buscado, no deben hacerla sentir culpable.

Lo más importante es sugerirle que acuda a un servicio especializado donde puedan brindarle ayuda para que todo vaya mejorando.

3. Si ella no reconoce que está siendo maltratada y no quiere actuar

Si tu hija no reconoce que está experimentando una situación de violencia, y en consecuencia, no quiere actuar, como padres, es importante buscar restaurar la confianza y el buen ambiente familiar, para crear un entorno en el que ella se sienta segura y protegida.

"Sería conveniente acudir a un servicio especializado en atención familiar, para crear el "caldo" de cultivo apropiado para que ella acabe reconociendo tener un problema." afirma el documento.

Existen muchas formas con las que los padres reaccionan cuando se enteran o identifican que sus hijas están siendo maltratadas por sus parejas, lo importante es actuar con respeto y crear un ambiente de confianza para la víctima.

Aquí puedes consultar el documento completo: "El novio de mi hija la maltrata ¿qué podemos hacer? Guía para padres y madres con hijas adolescentes que sufren violencia de género", donde también se habla sobre primeros auxilios psicológicos, estrategias para apoyar en la recuperación y otros recursos que pueden servir a los padres que están atravesando por una situación similar.