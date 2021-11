¿Qué hacer durante el eclipse de este 19 de noviembre?

Amiga, se acerca la luna llena de este mes y en esta ocasión viene acompañada de la hermosa energía de un eclipse lunar. Te preguntarás ¿y eso que quiere decir?, no te preocupes, hoy te explicamos qué rituales o actividades puedes hacer para aprovechar al máximo toda la energía lunar de este día

Este viernes tendremos un eclipse lunar, este eclipse será uno de los más largo en los últimos diez años, por lo cual estará lleno de muchas energías que podemos utilizar a nuestro favor; pero, antes de compartirte algunas de las actividades a realizar durante esta noche, recuerda que una de las cosas más importantes al realizar magia es la intención, por lo cual no te recomendamos hacer o pedir algo con el objetivo de hacerle daño a otras personas, principalmente si es tu primera vez realizando una actividad así.

Recuerda, enfocarte en ti y en las personas que te aman y se preocupan por ti, es una de las mejores formas de autocuidado. Ahora sí, con eso en mente, aquí van nuestros consejos para este viernes.

1. Carga tus amuletos y tus cuarzos

Una de las formas más efectivas de limpiar y recargar tus cuarzos es con la energía de la luna y la tierra. Para hacer esto necesitas una maceta con tierra, de preferencia una que sólo utilices para esto; si no tienes ninguna, puedes pedirle permiso a tus plantas para dejar tus amuletos durante la noche con ellas.

Debes poner tus cuarzos en la tierra y ponerlas a la luz de la luna. Si no tienes ninguna maceta ni plantita, puedes utilizar un vaso con agua y sal de grano para sumergir tus cuarzos.

2. Momento de reflexionar sobre nosotras mismas

Esta luna llena entra en el signo de Tauro, por lo cual es un excelente momento para trabajar en nosotras mismas y lo que queremos para nuestra vida. Una actividad que puedes hacer es anotar en una hoja de papel las cosas que quieres empezar a hacer por ti o bien, aquellas que quieres seguir realizando. Analiza qué aspectos de tu vida te van a permitir seguir realizando esas actividades para ti y pídelas con mucho amor a la universa.

Eso sí, también hay que trabajarle amiga, recuerda que siempre que una pide tiene que dar algo a cambio; nuestra vida no se va a arreglar completamente con pensamiento mágico.

3. Desprendernos de los apegos

Así es amiga, cuando hablamos de apegos no sólo nos referimos a tu ex tóxico, también hablamos de esos vicios dañinos que tenemos con el dinero. La energía de Tauro viene a hacernos reflexionar sobre todas nuestras deudas, por eso es un buen momento para soltarnos de aquellas cosas en las que gastamos dinero de forma innecesaria. Haz un balance de las cosas que son prioritarias para ti e invierte en la salud de tu cuerpo. Lo material no sólo es el dinero, amiga.

Con eso estás lista para sacarle provecho a este eclipse. Recuerda, el eclipse estará en su punto más alto a las tres de la mañana, pero te recomendamos hacer cualquier práctica ritual antes de esa hora para que no te lleves ninguna sorpresa.