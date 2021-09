La violencia no siempre son golpes, a veces se trata también de pequeñas actitudes que afectan la estabilidad emocional de las personas. El ghosting, como ha sido nombrado, se ha convertido en una de las microviolencias más comunes de los tiempos actuales, ¿te ha pasado?

¿Qué es el ghosting?

De acuerdo con Terapify, un sitio sobre psicología, el ghosting se da cuando una persona corta comunicación con la otra sin dar explicaciones. Normalmente se da después de haber estado manteniendo algún tipo de relación por un tiempo y suele darse por miedo a la confrontación. Esto puede tener efectos emocionales muy fuertes en las personas ya que se experimenta como un rechazo.

LEE: Acciones básicas para tener responsabilidad afectiva

Esta violencia hace que la persona que lo sufre no sepa cómo responder y se encuentre en una situación ambigua en la que no puede hacer preguntas ni obtener información que ayude a procesar la experiencia. Además, impide que la persona se sienta escuchada y que le cueste confiar en los demás, en especial, en sus futuras relaciones.

El ghosting es más común de lo que pensamos, y no se da simplemente en las relaciones amorosas, también ocurre en relaciones amistosas o incluso, con familiares, ¿cómo podemos actuar ante el ghosting?

¿Qué hacer después del ghosting?

Según la organización SORECE, Asociación de psicólogas feministas, hay cuatro cosas que se deben hacer para afrontar el ghosting: aceptarlo, no buscar justificaciones, aceptar que la culpa no es tuya, y finalmente, evitar sobrepensar al respecto. Suena fácil, pero seguramente no lo es, te damos algunos tips extra.

LEE: ¿Cómo enseñar a tu hija a que ame su cuerpo y no repita la historia?

Aceptarlo puede ser el paso más difícil, no es sencillo aceptar que otra persona simplemente ha desaparecido de tu vida, a pesar del vínculo que habían creado. No intentes entender la razón del ghosting, solo acepta que esa persona ya no está en tu vida.

No le busques justificaciones, tampoco busques a la persona para continuar la discusión. Ten en cuenta que si esa persona está interesada en hablar contigo, te contactará.

Para evitar sobrepensar las cosas puedes optar por hacer actividades que te distraigan o platicar con tus personas de confianza, esas que te reconfortan y te hacen entender que la vida es mucho más que un rechazo.

INUD