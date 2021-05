¿Qué hacer con la ropa que ya no te queda o ya no usas? Foto: Pexels

¿Eres de esas personas a las que el día de limpieza profunda en el closet les apasiona? ¿Qué haces con la ropa que ya no usas o que ya no te queda? Todas las personas usamos ropa, pero conforme va pasando el tiempo dejamos de usar algunas de nuestras prendas, ya sea porque se desgastan, porque ya no nos quedan, o simplemente porque dejaron de gustarnos.

Aunque esas prendas favoritas nos hicieron felices por mucho tiempo, en algún momento se irán de nuestro closet, y qué mejor forma de despedirnos de nuestras prendas, que teniendo la certeza de que haremos una acción en favor del medio ambiente.

La industria del fast fashion o de la "moda rápida", es una de las más contaminantes en todo el mundo. Según una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para 2030 se estima un aumento del 50% en la producción de moda rápida, cuestión que preocupa a las y los ambientalistas porque en la actualidad, la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones globales y de la producción del 20% de agua residual a nivel mundial.

Además, el lavado de ropa sintética desprende micropartículas. Por ello, el 30% de los desechos plásticos del océano son microfibras textiles. Tan solo en 2015 la industria de la moda rápida produjo 92 millones de toneladas de desechos.

Para despedirte de la ropa que ya no usas de forma amigable con el medio ambiente, aquí te damos algunas opciones:

1. Donar la ropa

La primera opción siempre es donar la ropa a alguien que lo necesite, ya sean personas conocidas que podrían darle un nuevo uso a tus prendas, o llevarlas a centros de acopio u organizaciones de la sociedad civil que hayan lanzado una convocatoria para llevar tu donativo. Si te echas un clavado por internet, seguro encontrarás lugares a los que puedas llevar tu ropa.

2. Venderla por internet

Si tu ropa aún se encuentra en muy buen estado y necesitas un dinerito extra, vender tu ropa por internet es una gran opción. Además de que te aseguras de que tus prendas serán reutilizadas, puedes recuperar un poco del costo que gastaste para comprarlas.

Una buena opción es abrir tu propio bazar de ropa de segunda mano en Instagram, anunciar tu ropa en grupos de compra-venta feminista o utilizar las aplicaciones que facilitan la compra y venta de ropa de segunda mano.

Lee: Bazares en Instagram, un nicho de subsistencia feminista

3. Dale una nueva vista

Algunas prendas pueden verse diferente con algunos cortes y costuras. En internet puedes encontrar muchos tutoriales para tunear tu ropa tú misma, ya sea que tengas maquina de coser o que no la tengas. También puedes inspirarte y pintar tu ropa con pintura textil, darle una nueva vista a tu ropa solo requiere que te pongas creativa.

4. Truequear con tus amigas

Así como tú tienes ropa que ya no te queda, que ya no usas o que ya no te gusta, tus amigas también la tienen. Truequear o intercambiar ropa entre mujeres también es una forma de evitar el consumo de fast fashion, y así, cuidar el medio ambiente.

Lee: "Ser 'neni' no es fácil, hay mucho trabajo en las ventas online"

¡No tires tu ropa usada a la basura! Ahora que conoces todas las formas en las que tu ropa vieja puede ser reutilizada, no es necesario que tires tus prendas a la basura, evita contaminar el medio ambiente.