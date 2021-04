Que hablar de sexo no te apene

"El himen no es un referente para saber si la vida sexual de una mujer ha empezado", Carolina García es una Tik Toker que se dedica a crear contenido para hablar sobre la importancia de la Educación Sexual. Todo comenzó después de responder al video "Normalicemos la virginidad", al que ella contestó: "¿Normalicemos algo que no existe?"

Los mitos, tabúes e ideas relacionados con el sexo y la sexualidad comienzan desde edades tempranas; Carolina compartió en El Podcasts de Eva, que básicamente los hombres preguntan cómo complacer a la mujer y cómo convencerla de tener relaciones sexuales, un momento que la Tik Toker utiliza para hablar sobre consentimiento y respeto. Por otro lado, las mujeres comparten principalmente sus dudas sobre el cuerpo, anticonceptivos y masturbación femenina.

"El sexo con penetración no es todo el sexo", explicó Carolina, y resaltó la mito que afirma que el sexo para las mujeres no debería ser placentero. "No solo nos enseñan que las mujeres no se masturban; sino que "allá" no nos tocamos", comparte la Tik Toker.

La primera vez que tenemos relaciones sexuales y no es como en las películas, las mujeres nos asustamos, creemos que estamos rotas y nos estresamos debido a la falta de autoconocimiento e información, afirmó Carolina, por esa razón ha intentado crear contenido para romper con los mitos y tabúes.

"Los hombres tienen la costumbre de hacer afirmaciones súper hostiles", compartió, por ejemplo, en el video del "Complejo Madonna- Zorra" nos contó que los hombres le explicaron a Carolina cómo funcionaban las cosas porque afirmaban que el respeto estaba vinculado al pensamiento o deseo sexual de las mujeres, sin embargo, "sentir atracción sexual a una persona o mujer no es sinónimo de sexualización".

Hablar de placer, de lo que nos gusta, no nos gusta y lo que esperamos es muy importante porque es muy complicado que los hombres averigüen que nos gusta si lo único que escuchan es lo que dicen otros hombres de lo que creen que les gusta a las mujeres, dijo para El Podcast de Eva. "Si a nosotras nos da pena hablar sobre sexo es más complicado", concluye.

Asimismo, explicó que no hablar de olores, la incomodidad de la desnudez y la falsa perfección durante las relaciones sexuales nos provoca inseguridad, por eso incentiva a escuchar y hablar con otras mujeres hablar sobre sexo y sexualidad.

Si la sexualidad se comienza a normalizar podemos aprender de métodos anticonceptivos, consentimiento, diversidad sexual, orientación sexual, relaciones sexuales u homosexuales, cifras, investigaciones, roles de género, entre mucho otro y no únicamente de condones. enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes, expresó Carolina, y dijo: "Hablar de sexualidad nos puede ayudar a romper estigmas".

Por último, resaltó que tener la información completa no está mal pero los "mejor no hablemos de eso","no sepamos de esos temas" nos ha puesto una venda en los ojos. "Así como se enseña qué son las manos, dejemos de sexualizar el cuerpo femenino y hablamos de todos las gamas de la sexualidad".