¿Qué está pasando en la CNDH?

Desde el 2 de septiembre las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) están tomadas por colectivos feministas, madres de víctimas de feminicidio y abuso sexual y familiares de víctimas de otras violaciones a derechos humanos.

Las manifestantes reclaman justicia ante la impunidad e inacción de las autoridades en casos de violencia de género.

Lee: "Esto ya no es la CNDH sino Okupa, refugio para mujeres"

En México sólo 3 de cada 100 asesinatos de mujeres son esclarecidos y sancionados. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que entre 2015 y 2018 fueron asesinadas 12 mil 378 mujeres, pero solo se dictó condena en 407 de los casos.

¿Cómo inició?

Todo inició con la reunión de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, con dos madres de víctimas. Una de las mujeres se negó a salir de las instalaciones, y se amarró a una silla, como forma de expresar su inconformidad con las acciones de las autoridades.

Colectivos, como el Frente Nacional Ni Una Menos, arribaron a las instalaciones de la CNDH a apoyar a las madres que exigían justicia, y tomaron las instalaciones de la CNDH ubicada en la calle República de Cuba, del centro histórico de la Ciudad de México.

El Lunes 7 de septiembre las manifestantes informaron que, dentro de las instalaciones, se encontraban 15 familias víctimas de delitos, como feminicidio, desaparición, secuestro y abuso sexual, y se esperaba que llegaran más familias a exigir justicia.

La CNDH se convirtió en la Casa de Refugio Ni Una Menos México

Las mujeres que mantienen tomado el inmueble quitaron las letras de la CNDH, colocaron una manta con la frase "Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos México" e indicaron que ahora las instalaciones serían destinadas a apoyar a otras víctimas





Lee: Manifestantes convirtieron instalaciones de la CNDH en casa de refugio

"¿Cómo es posible que las víctimas se apoyen en víctimas? ¿Por qué? Porque del gobierno no hay respuesta" dijo una manifestante mientras encapuchadas retiraban las letras de la CNDH.

Con el nuevo nombramiento del espacio como "Casa de Refugio Ni Una Más México", las manifestantes han expresado que el espacio permanecerá ocupado permanentemente, para apoyar a víctimas de violencia de género y a familiares víctimas, empezando por la entrega de despensas a familias víctimas que lo necesiten.

Respuesta de las madres a AMLO sobre los cuadros intervenidos

Como parte de su protesta, las manifestantes intervinieron cuadros de otros personajes de la historia de México considerados héroes de la patria, como Francisco I. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Los cuadros fueron sacados a la calle y colocados al revés para hacer un símil con la situación del país que, azotado por la violencia, se encuentra de cabeza.

Durante la mañana del lunes 7 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quién afecta la imagen de Madero "o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente, o es un conservador". También, el Presidente dijo que no creía que esas fueran las mejores formas de expresarse.

Ante las declaraciones del Presidente, los colectivos feministas y madres víctimas de delitos como feminicidio, desaparición y abuso sexual respondieron para dejar en claro que la vida de una persona es mucho más importante que un cuadro.

Yessenia Zamudio, madre de Marichuy, víctima de feminicidio, dijo:

"Lo que es una grosería es que a ese señor (AMLO) le duela más un puto cuadro, que aparte es réplica, que la vida de nuestras hijas"

Las manifestantes se reunieron con Sánchez Cordero

Este miércoles 9 de septiembre, las madres se reunieron a dialogar con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), calificó la reunión como un diálogo fructífero y sensible ante la violencia que han sufrido las víctimas.

Lee: Madres que tomaron la CNDH se reunieron con Sánchez Cordero

También, la titular de la Conavim dijo que la desocupación o no de las instalaciones de la CNDH no fue tema de esta reunión, y el desalojo de las instalaciones será una decisión de las manifestantes. Afirmó que no van a criminalizar la protesta ni a reprimir a las mujeres que tienen tomado el inmueble, aunque no están de acuerdo con las acciones tomadas por las feministas.

"Respetamos. Se tiene que respetar la libre manifestación de las ideas, pero no era necesario" dijo refiriéndose a la toma de las instalaciones de la CNDH.

Como resultado de esta reunión, de acuerdo con un boletín emitido por la Secretaría de Gobernación, la secretaria instruyó a la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia para atender las demandas de las asistentes a la reunión a través de mesas de justicia. También instruyó a la comisionada de la Conavim a realizar visitas a los estados para escuchar a las víctimas, con la finalidad de "dar respuesta puntual a las demandas".

De acuerdo con el boletín antes mencionado, la secretaria Olga Sánchez Cordero buscará avanzar junto con las víctimas en sus reclamos legítimos, para darle la solución necesaria desde el Estado. La ruta a seguir será una mesa permanente para la revisión de los casos presentados, con acompañamiento de la Secretaría de Gobernación. Se acordó volver a reunirse el 17 de septiembre para continuar con la mesa de trabajo.

Titular de la CNDH aceptó el pliego petitorio de Ni Una Menos México

Yesenia Zamudio junto con otras madres y mujeres que encabezan la toma pidieron la renuncia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Sin embargo, la titular de esta instancia aseguró que no va a renunciar, puesto que está haciendo su trabajo.

Por redes sociales, se informó que Piedra Ibarra aceptaba el pliego petitorio de Ni Una Menos México, donde una de las principales demandas es la declaración de una alerta nacional por violencia de género.

La presidenta de la @CNDH @RosarioPiedraIb acepta el #PliegoPetitorio del Frente Nacional #NiUnaMenos, refrendando nuestra política de puertas abiertas y en contra de la criminalización de la protesta. #DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/3ywSnlDxnc — CNDH en México (@CNDH) September 10, 2020

También, este 10 de septiembre la titular de la CNDH fue llamada a una reunión privada con senadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Senado de la República. Los senadores aseguraron que Rosario Piedra nunca se negó a reunirse con ellos, por lo que no fue necesario llamar a comparecer ante el pleno.

A la titular de la CNDH se le exigió que de respuesta a las peticiones de las manifestantes al emitir recomendaciones, proteger los derechos humanos y no ser cómplice del poder.