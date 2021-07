¿Qué es y cómo prevenir el acné vaginal?

Así como pasa con la piel de la cara, la zona íntima también puede presentar acné, lo que genera incomodidad y hasta dolor para las mujeres que la padecen. Esto no depende de la limpieza ni de la alimentación, simplemente es normal que en algún momento se pueda presentar el acné vaginal.

Saber diferenciar entre lo que es acné vaginal y lo que no lo es te puede ayudar a evitar un susto, y a atender a tiempo cualquier anormalidad en tu zona íntima. Recuerda que siempre es importante asistir al médico cuando identifiques alguna incomodidad o anormalidad.

¿Qué es el acné vaginal?

El acné vaginal se presenta como pequeños granitos con exceso de grasa que no han sido expulsados por el cuerpo. Si la zona íntima tiende a estar cubierta con ropa interior sintética que no deja respirar la piel, o si no se tiene muy buena higiene, se pueden crear condiciones óptimas para la aparición del acné en los labios externos.

Durante la menstruación aumenta la posibilidad de notar el acné vaginal, debido a las condiciones hormonales del periodo menstrual que favorecen su aparición.

Otra causa del acné vaginal son los vellos enterrados, son comunes tras la depilación del área íntima. Así es como pueden causar irritación, inflamación y pequeños abscesos de grasa.

¿Cómo prevenirlos?

Para prevenir el acné vaginal lo principal es conservar la zona V limpia y lo más seca posible, por ello, después de hacer ejercicio o ir a una piscina es importante cambiar la ropa interior por ropa limpia. También es importante evitar el uso de protectores diarios y cambiar las toallas sanitarias constantemente.

Utiliza ropa interior con tela que permita respirar a tu piel y que no sea ajustada. Si eres de las personas que prefiere con calzones tipo tanga, puedes optar por usar de vez en cuanto panties cómodas de algodón. La tela de la ropa interior que usamos puede afectar la piel de la zona V.

Por otra parte, es recomendable no abusar del depilado de la zona íntima y tener especial cuidado en la forma que se depila, así como el método que se utiliza para hacerlo.

Evita a toda costa exprimir los barritos o espinillas que aparecen, porque podrías lastimarte, hacerte más propensa a contraer alguna infección o provocar que aparezcan más.

Con información de: Nosotrasoneline